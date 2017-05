Ko još vidi Zvezdu kao dobar plen, ili ima li Zvezdan Terzić ozbiljnu opoziciju?

Potencijalni lovci na Zvezdine fotelje nemaju mnogo vremena, niti mogućnosti za femkanje poput seljačke mlade. Taj podatak može da bude ozbiljan adut aktuelnom rukovodstvu, više nego rezultati u prethodne dve godine

Ima ona kultna scena u serijalu „Povratak Otpisanih“, sa Velimirom Batom Živojinovićem u ulozi četničkog vojvode, koji, ostavljen od svih, svoju operativnu jedinicu naziva šakom gerilaca...

Možda je poređene suviše oštro, ali odlazak šefa stručnog štaba, zatim i sportskog direktora može da ima dvojako značanje kada je u pitanju Zvezdina skorašanja sudbina. Ili da je na dobrom putu da bude ostavljena od svih, kao gerliska jedinica Velimira Bate Živojinovića, ili da nastavi uhodanim stazama eksponata sadašnje vlasti. A to su predsednik Svezotar Mijailović i frontmen velikog broja dešavanja u Ljutice Bogdana u prethodne tri godine Zvezdan Terzić. Njihov učinak u dobroj meri uobličiće završnica sezone pošto klub sa Marakane i dalje ima izglede (male, ali ipak ima) da se okiti duplom krunom. A to bi značilo da je sezona i pored svih devijantnih pojava bila uspešna, posebno ako se pomnoži s prošlogodišnjom titulom.

Međutim, Crvena zvezda isto tako ima izglede da ostane bez ijednog pehara, što bi značilo da dvogodišnji ciklus sa jednim trofejom i potrošenom evropskom avanturom ne može da dobije zadovoljavajuću ocenu... Bez obzira na finansijske brojke i slova, pošto je Zvezdina publika, bar većiniski deo, takva da samo pobede i titule predstavljau personifikaciju uspeha. Dakle, kutija potencijalnih promena još nije otvorena, a da li će... To u ovom trentuku ne znaju ni najupućeniji hroničari sportsko-političkih zbivanja, niti najbolji astrolozi.

„Mnogi Crvenu zvezdu vide kao plen. Imali su šansu da se kandiduju, ali nisu. Sada kada smo uspravili klub mnogi bi želeli da dođu ovde“, poručio je nedavno generalni direktor Crvene zvezde Zvezdan Terzić.

Verbalno, neformalno uz čašicu vina i mezetluk, postoji vojska onih željnih revolucije ili legitminih izbora, spremnih da donesu vetar velikih promena u Ljutice Bogdana i zahvale se na svemu (ne)urađenom Zvezdanu Terziću. Praktično - to ne izgleda tako. Deo navijača, opečen prethodnim i ne tako davnim promenama radi promena, mudro ćuti. Jer prosto ne znaju da li se i ko nudi. Drugi pak s pravom potežu deplasiranu, ali nesumnjivo tačnu priču o prevelikom broju istrošenih legendi kluba i da je Crvena zvezda sopstvenim greškama više onemogućena da se napaja na tom gejziru... Oni koji bi zarad igračkog dostignuća bili garant euforije i nove ere poput Dejana Stankovića ili Nemanje Vidića su miljama daleko. Bez izražene želje da žive i rade u Srbiji. Uostalom, ne tako davno Dejan Stanković je dobio podršku da pokaže prstom i izabere funkciju u srpskom fudbalu. Izabrao je tada da bude pomoćnik Stramačoniju u Udinezeu, što je sasvim legitimno i logično. Trenutno je savetnik predsednika UEFA Čeferina...

Taj opor podatak o nedostatku istinskih ličnosti i klupskih legendi i nedostatak konsenzusa na svim nivoima može da bude ozbiljan adut Zvezdana Terzića. Više nego njegov rezultatski i finansijski učinak u Ljutice Bogdana. Posebno jer potencijalni lovci na Zvezdine fotelje nemaju mnogo vremena, niti mogućnosti za femkanje poput seljačke mlade. Naime, evropske kvalifikacije su vrlo, vrlo blizu. A tu su hronični finansijski problemi, odlučvanje o licenci 30. juna, preglomazan igrački kadar, nedefinisan stručni štab čiji šef Boško Đurovski ima prefiks vršioca dužnosti. I ozbiljne funkcionerske „mačke“ morale bi da se dovijaju, da pozivaju u pomoć prijatelje i uz štap i kanap urade nešto.

ČOVIĆ IMA ADVOKATE, ALI FUDBAL JE NEKA DRUGA DIMENZIJA

Kada se i pomenu potencijalne promene u Crvenoj zvezdi hronično se pominje i prvi čovek košarkaškog kluba Nebojša Čović. Advokati njegovog rada su i opipljivi i vidljivi: Zvezda će četvrtu godinu zaredom igrati Evroligu, uverno vlada regionom, počela je da proizvodi kadar dostojan najvećih evropskih klubova... Lepo i na prvo i na drugo čitanje. Toliko lepo da sve ukazuje na to da bi Nebojša Čović mogao da bude legitmni naslednik Vladimira Cvetkovića i Mirka Novosela, košarkaša veoma produktivnih u fudbalskim foteljama.

Međutim, bila su to neka druga, romantičnija vremena, a Cvetković i Novosel su od početka karijere bili osuđeni na fudbalske kancelarije. Kada Nebojši Čoviću neformalno kažete da na kugli zemljaskoj postoje samo dva sporta - „fudbal i svi ostali“, on će se vam reći da to baš nije tako. Ali verovatno je tokom godinu dana na Marakani spoznao da FK i KK Crvena zvezda nemaju mnogo dodirnih tačaka, odnosno da je funkcija u najvažnojoj sporednoj stvari na svetu druga dimenzija...

Sistematičan i precizan kakav jeste, Nebojša Čović bi se sigurno pripreremio za sve izazove kancelarije u Ljutice Bogdana. Samo je pitanje da li on ima ima takve ambicije, pošto je već iskusio da termin štednje nije baš popularan u fudbalskom klubu, odnosno da nema vremena za tranzicionu sezonu.

KO TREBA DA PODRŽI MARKA PANTELIĆA I TREBA LI MU TUTOR?

Pri pomenu Nemanje Vidića i Dejana Stankovića namerno smo izostavili Marka Pantelića. On je tu, u Beogradu, jedan je od onih retkih koga fotelja u Crvenoj zvezdi po nekom hijerhijskom i klupskom redu čeka. Pitanje je samo da li pre ili kasnije. Nekada sjajni napadač ima sve reference osim jedne - iskustvo. Mogao bi da sagori u vulkanu velikih očekivanja i uđe u društvo istrošenih legendi. A Marko Pantelić, sa statusom beogradskog i klupskog deteta i ljubimca navijača, nije neko kome treba tutor od položaja i velike funkcije. Ili još bolje da se izrazimo: treba mu podrška na svim nivoima, ali ne i tutor čije će Pantelić biti samo eksponat.

Prvi operativac Crvene zvezde Zvezdan Terzić spada u red više nego autoratativnih funkcionera. Možda je to njegova vrlina, a možda i najveći usud. U nekom idealnom scenariju Terzić bi mogao sebe da rastereti odgovornosti selektiranjem još neke ličnosti sa izraženom harizmom, egom i autoritetom u zvezdaškoj javnosti. A takvi su, sasvim sigurno, pomenuti Marko Pantelić i Nebojša Čović...

Bila bi to velika pobeda aktuelnog generalnog direktora i prvog operativca jer dešavanja u Crvenoj zvezdi ne bi se samo gledala kroz prizmu Terzićevog učinka. Niti bi oni koji ga ne vole govorili da je ovo uspeh ili neuspeh Terzićeve Zvezde. Pitanje je samo kako bi to izgledalo u praksi...

Kako, bilo imaginarni ili pravi opozicionari imaju još malo vremena da pokažu da aktuelna vrhuška ima ozbiljnu opoziciju... Imaju malo vremena da stegnu petlju. Ako to ne učine imaće pravo da nadalje samo ćute i da sebi u bradi pričaju kako niko ne želi da se bavi ovakvom Zvezdom sem Zvezdana Terzića. I tako ga učine najhrabrijim.

A to može da se protumači kao kukavičluk ili kao neznanje...

