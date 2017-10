Ko ne voli Teodosića, ne voli košarku

"Ne znam da li da plačem od sreće što je došao, ili da plačem od tuge što nije ranije došao", kaže jedan komentar na igre Miloša Teodosića u pripremnim mečevima pred početak NBA lige.

I stvarno je tako.

Teodosić se igra košarke! Asistencija jednom rukom, „iz bunara“, preko skoro celog terena (VIDEO)

U prvom meču imao je osam asistencija, a sada je u pobedi Los Anđeles Klipersa nad Toronto Raptorsima (98:84) imao pet asistencija, tri poena i dva skoka. Teo je jedan od retkih košarkaša kod kojih prvo gledate kolonu "asistencije", pa tek onda broj poena. Ono što je radio Raptorsima u pojedinim momentima, ne viđa se često u NBA.

brb watching this over & over pic.twitter.com/XwkT1Aykp9