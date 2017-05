Ko osvaja Evroligu?

MOZZART kladionica spremila je ponudu za završni turnir najjačeg evropskog košarkaškog takmičenja

To je to. Egzekucijom Olimpijakosa nad Anadolu Efesom za 3:2 u seriji dobili smo i poslednjeg putnika na Fajnal for Evrolige koji se igra od 19. do 21. maja u Istanbulu. Tamo će, dakle, učestvovati Real Madrid, CSKA, Olimpijakos i Fenerbahče.

Polufinalni parovi su: Fenerbahče - Real Madrid odnosno Olimpijakos - CSKA.

Sada je vreme kada će ekipe morati da se spreme za taj veliki događaj, ali i kada vi možete da se kladite na to ko će biti šampion Evrolige.

MOZZART kladionica vam je spremila kvote, a one su sledeće:

8749: CSKA - 2,90

8750: Real Madrid - 4,30

8751: Fenerbahče - 2,80

8752: Olimpijakos - 8,00

*Kvote su podložne promenama

Dva najveća favorita su Fenerbahče i CSKA, prošlogodišnji finalisti turnira. Potom sledi Real Madrid koji je ove sezone ligaški deo završio na prvom mestu, dok se najmanje šanse daju Olimpijakosu sa kvotom 8,00. Iako Pirejce nikada ne treba otpisati, ali o tome malo opširnije nekom drugom prilikom.

Takođe, već sada se možete kladiti na ishode polufinalnih duela koji su na programu 19. maja u Sinan Erdem Domu.

7053: Fenerbahče - Real Madrid 1 (1,80); X (14,5); 2 (2,15) - 17.30h

7055: Olimpijakos - CSKA 1 (2,70); X (14,5); 2 (1,55) - 20.30h

Dakle, gledajući po kvotama Fenerbahče Želja Obradovića favorit je protiv Reala. Kanarinci su bili dosta slabiji tokom sezone od Kraljevića, ali Žoc standardno dobro tempira formu, a još će se igrati u Istanbulu, tako da...

Sa druge strane CSKA ima veliku prednost u odnosu na Olimpijakos, a na ruku Moskovljanima ide i skor u međusobnim duelima. Dobili su poslednja četiri meča protiv Pirejaca.

Bliži se Fajnal for, sada je vreme da na delu pokažete svoje košarkaško znanje.