Ko posle Džikića?

Crno-beli nemaju mnogo vremena. Prioritet je izbor predsednika, potom i trenera i to će jasno ukazati koji kurs će Partizan zauzeti u narednom periodu

Košarkaški klub Partizan je u roku od pet dana ostao bez šanse da se bori za titulu prvaka Srbije, bez najboljeg strelca - Vila Hečera, poslovnog direktora, trenera Aleksandra Džikića i naposletku, predsednika Nikole Pekovića. I dok za popunjavanje i slaganje tima ima koliko-toliko vremena, Partizanu je sada preko potrebno, da što pre, pored predsednika dobije i novog trenera. A upravo bi izbor novog trenera mogao da pruži ili makar nagovesti odgovor na pitanje koji kurs će u narednom periodu zauzeti crno-beli košarkaški brod. Jasno je i da će redosled poteza biti takav da se prvo izabere prvi čovek kluba, pa onda trener.

Manje-više, iako zvanično to niko ne pominje, lista potencijalnih kandidata svela se na četiri ili pet imena koja su realna, a jedino ako dođe do nekog veleobrta, pojaviće se neko van nje. U svakom slučaju, imena koja su se najčešće pominjala su Miroslav Muta Nikolić, Dejan Milojević, Nenad Čanak, Dragan Nikolić, pa i Dušan Kecman.

Nezvanično, trener Mega Leksa Dejan Milojević već je odbacio mogućnost da dođe u klub u kojem je svojevremeno bio ljubimac navijača, mada ne bi trebalo isključiti mogućnost, koliko god ona bila mala, da usledi još jedan pokušaj crno-belih da mu promene mišljenje. On svakako ima dobru poziciju u sadašnjem klubu, gde ima šansu da radi sa mladim talentovanim igračima kakvih je Mega poslednjih godina promovisala dosta. Partizan svakako ni finansijski ne može mnogo da mu ponudi, a pritom, trenutna situacija sa Upravom i predstojećim izborom novog rukovodstva, svakako ne šalje dobar signal što se tiče stabilnosti kluba.

Kada je u pitanju Muta Nikolić, njegov eventualni povratak na klupu crno-belih bi značio i da klub ima kakve-takve rezultatske ambicije u sezoni koja dolazi. On je poznat kao neko ko ume da „namiriše“ mladog igrača, ali je uprkos tome, u svim ekipama koje je do sada vodio, uvek imao po nekoliko iskusnih domaćih, pa i stranih igrača. Dakle, ova varijanta bila bi verovatno najsličnija trenerskoj filozofiji koju je imao i Džikić u prethodnih godinu i po dana. Međutim, i kod Mute Nikolića je pitanje da li je realno da u ovom trenutku napusti Dinamik, vrlo interesantan i relativno nov košarkaški projekat sa beogradskog Dorćola. Ipak se radi o klubu koji nema tu vrstu pritiska kao Partizan, a pritom ima odličnu logistiku i uslove za svakodnevni rad. Bilo kako bilo, za Nikolića bi to predstavljao povratak na klupu crno-belih na kojoj je sedeo od 1996. do 1998. godine.

Ime Dragan Nikolića, sadašnjeg trenera Karpoša iz Skoplja prvi put se zimus dovodilo u vezu sa Partizanom i to su uradili makedonski mediji. Imao je veoma dobru sezonu u Skoplju, inače je često ranije viđan na utakmicama beogradskih crno-belih u Pioniru. Pre Karpoša uglavnom je radio u srpskim prvoligašima kao što su Tamiš, Radnički i zemunska Mladost. Ove godine je osvojio makedonski kup, a tamo se najviše oslanjao na iskusnog Dragan Labović, Amerikanca Kendrika Perija i Hrvata Dominika Mavru.

Ako Partizan odluči da se u sledećoj sezoni okrene sopstvenim resursima, možda bi najbolja opcija bio Nenad Čanak, dosadašnji Džikićev pomoćnik. On se u klub vratio prošle godine, malo posle Džikića, a u ovoj je dobio priliku da samostalno vodi ekipu kada su trener i dobar deo tima dobili salmonelu. I uspeo je da trijumfuje i protiv Zjelone Gore u Poljskoj i da dovede ekipu do finala Kupa Radivoja Koraća, a malo je nedostajalo i da eliminiše PAOK u osmini finala Lige šampiona. Dobro poznaje situaciju i u klubu i u ekipi, delovalo je da je u pomenutom periodu kad je radio sam sasvim dobro uspeo da motiviše igrače i u tom delikatnom trenutku da izvuče maksimum.

I poslednji na spisku potencijalnih kandidata, a čije ime se najstidljivije do sada pominjalo je Dušan Kecman. Kao i Čanak, bio je pomoćni trener Džikiću, ali je prethodno radio i u stručnom štabu Pere Božića, ali čini se da su njegove šanse u ovom trenutku najmanje. Jedna zajednička stvar za trojicu od petorice pomenutih kandidata, Milojeviću, Čanku i Kecmanu je to što su svi značajan deo igračke karijere proveli u Partizanu i što znaju kako klub diše i funkcioniše iznutra.

Sve u svemu, jasno je da klub i nova uprava i predsednik, moraju da donesu ozbiljnu odluku da li će sledeće sezone juriti rezultat uz određena ulaganja i u iskusnije igrače, od kojih neki i stranci, ili će se fokusirati, na uštrb rezultata, na stvaranje tima za budućnost i okosnicu praviti oko domaćih i mlađih igrača, a jeftivnijih igrača. Odluka svakako neće biti laka, ali može u velikoj meri da utiče na budućnost kluba, jer Partizan nema više ni prostora ni vremena za eksperimente i promašaje.

(FOTO: Starsport)