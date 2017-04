Ko sme da se kladi na Gelora Kangu?

Dosadašnji učinak Gabonca u mečevima sa crno-belima je varljiv koliko i njegov mentalitet, ali ako sutra bude ustao na pravu nogu šampion će ispuniti osnovni preduslov za pobedu

Teško da postoje dva navijača Crvene zvezde, ili dva fudbalska poslanika, koja imaju identično mišljenje o reprezentativcu Gabona iz redova srpskog šampiona Geloru Kangi. Nepredvidivost jeste njegovo drugu ime. Sposoban je da bude frontmen svih ofanzivnih kreacija Crvene zvezde, ali isto tako ume da jednim potezom prospe sav dotadašnji trud.

Ima onih koji su ga obeležili kao problematičnog još od onog velikoh greha u sudaru sa Ludogorecom. Ti isti pominju da je Gelor Kanga pregladan fudbala i da prosto vapi da bude mirođija u svakoj akciji Crvene zvezde. I kada se za tim nema nikakve potrebe. On hoće da podeli završan pas! On hoće da izvede svaki korner, svaki slobodnjak, čak i svaki aut. On hoće sve! On hoće da preuzme odgovornost i da podgine intenzitet igre i u trenucima kada Zvezda ima dva gola prednosti. On nije rob taktički zamisli, što nekad može da bude Zvezdina prednost, a nekad veliki usud.

Drugi, pak, misle da je on tas koji je Crvenoj zvezdi darivao tri boda prednosti uoči odlučujućeg večitog derbija. Odnosno da je uz sve manjkavosti i problematičan mentalitet Gabonac ubedljivo najbolji igrač Crvene zvezde ove sezone. Elem, Kanga je već upisao 13 asistencija i postigao tri gola i koliko god bilo oprečnih mišljenja o njegovim kvalitetima jedno je sigurno: učinak ofanzivnog dela Crvene zvezde u 154.večitom derbiju zavisiće od raspoloženja omalenog Afrikanca.

Ako bude ustao na pravu nogu - šampion će imati dobre izglede da stigne do najvažnije pobede u ovom delu sezone.Dosadašnji učinak Gelora Kange u mečevima sa crno-belima je varljiv koliko i njegov mentalitet. U prvom derbiju nije mučio odbranu crno-belih prepoznatljivim loptama između linija, ali je na kraju spojio sa golom Džona Ruiza. Bila je to i jedina prava akcija tima sa Marakane, jedina prava šansa.

U martovskom okršaju nije mogao da pronađe koordinate. Lutao je, delovao preambiciozno, ali na kraju kada se podvuče crta postigao je gol (jeste da je neregularan, ali mu to ne piše u statistici). Dobra stvar za Crvenu zvezdu jeste činjenice da je Gabonac podigao nivo igre ovog proleća.

Primera radi, blistao je dobrih 70 minuta na Banovom brdu, imao onaj magičan pas ka Ričmondu Boaćiju za prvi pogodak. Pumpao je samopouzdanje i golom u prijateljskom okršaju sa Spartakom... Dobio je i široka ovlašćenja stručnog štaba, pošto je odlukom trenera imenovan za prvog izvođača penala. Reklo bi se logičan potez kako bi Kanga osetio, uoči mečeva odluke, da je najvažnija karika u Zvezdinom lancu. Uostalom, Afrikanci su čudne fele, morate da ih negujete i zalivate ako želite da na krilima njhiovih kvaliteta - profitirate. Dakle, Kanga ima sve preduslove da zablista. Posebno, jer je dobio adkevatnog saradnika u Ričmondu Boaćiju, napadača koji može da istrpi njegove prebrze lopte.

Sada je na njemu da to poverenje vrati, kao što je u prošloj sezoni to radio Ugo Vijeira. Da probudi ono najbolje u sebi i u kontinuitetu na viskom nivou odigra veliki meč. Kao u Razgradu.

On nije čovek u koga možete da se pouzdate, ali je vezista koji savršeno opisuje onu narodnu poslovicu da se otrov krije u pravim bočicama. Ako je u pozitivnom modu rival će biti otrovan.... Ali odgovor na pitanje šta i koliko može u sutrašnjem večitom derbiju Gelor Kanga verovatno ne bi mogli da ponude ni momci koji su sa njim odrasli na prašnjavim ulicama Gabona.

Nego, sme li neko da se kladi na Gelora Kangu?

(Foto Star Sport)