Ko su Kamile i zašto Maribor treba da ih se plaši: Prvu titulu doneo Srbin, žena ih preporodila, preskočili Inter i Olimpijakos

Očekuje se da Hapoel dobije Slovence

Slovenački šampion Maribor eliminisao je Zrinjski i Hafnarfjordur, ali večeras od 20.45 ukršta koplja sa daleko većom zverkom. Hapoel je favorit, ima bolje pojedince, a i mnogo jače ekipe od Ljubičastih polagale su koplja na stadionu četvorostrukog izraelskog šampiona.

Koliko puta smo samo čuli ime Hapoel Ber Ševa, a koliko realno malo znamo o ovom klubu? Na prvu loptu pojavili su se odjednom, tu su, idu korak po korak, dobijaju ozbiljne klubove i svi znaju da su nezgodni. Ali, šta se valjalo iza brda svih ovih godina? Zagrebali smo malo ispod površine...

Hapoel Ber Ševa osnovan je davne 1949. godine. Nakon godina i godina tumaranja po nižim ligama vratili su se u elitu u sezoni 1964/1965, a prvu titulu im je deset godina kasnije doneo niko drugi do Srbin i nekadašnji reprezentativac Jugoslavije Slavko Milošević. Onda su krenule nevolje, kako to obično biva, izazvane praznom kasom. Hapoel je i sledeće sezone osvojio titulu i onda - potop. Sve do 2007. godine, odnosno sve do pojave Alone Barkat. Žena u izraelskom fudbalu? Ma nije moguće...

Klub se upravo pod njenim vođstvom - inače prve dame koja je postala vlasnik nekog fudbalskog kluba u Izraelu - vratio u prvu ligu i nakon 40 godina osvojio trofej u domaćem prvenstvu. Popularne Kamile imaju vatrene navijače, večeras se očekuju pune tribine, 16.000 duša, još ako na to dodamo ove paklene vrućine... Neće biti Ljubičastima nimalo lako.

Prošle sezone je Hapoel Ber Ševa bila prilično uspešna u grupnoj fazi Ligi Evrope. Izborila je plasman dalje pored Intera, Sautemptona i praške Sparte, ali kasnije je Bešiktaš bio fatalan. Prošle sezone su u kvalifikacijama izbacili Olimpijakos, a nesrećno ispali od Seltika.

Očigledno, ovaj tim ide stepenik po stepenik, nigde ne žuri i milimetarskim koracima polako zauzima sve bitnije mesto na evropskoj fudbalskoj mapi. Možda je tako najpametnije. Doći će i ta Liga šampiona.

Tim je sastavljen uglavnom od domaćih igrača, ima šest stranaca, među kojima možda najpoznatiji slovenačkoj publici Nigerijac Džon Ogu, nekadašnji vezista Drave. Tu je i Tomaš Pekart, bivši član Totenhema. Nije se tamo naigrao, ali zgodna stavka za CV, složićete se. Za Hapoel igra i Migel Vitor koji je nosio dres Benfike.

Šampion Izraela je dobro startovao u novoj sezoni. Uzeo je Superkup, dobro odigrao grupu u kupu, u kvalifikacijama je izbacio Honved i Ludogorec. Maribor je solidno započeo prvenstvo, u Ligi šampiona su bili sigurni, ali ih je i sreća pogledala na žrebu. I jedni i drugi su bili odlični na pripremama, ali pravo merilo su takmičarske utakmice. Pogotovo u Evropi.

Obe ekipe su se raspucale u poslednje vreme. Na četiri prethodne takmičarske utakmice Maribor je dao pet, a Hapoel čak osam komada. Ipak, defanziva dobrano škripi Izraelcima i to bi četa Darka Milaniča mogla da iskoristit sa apetitom. Maribor je samo dvaput vadio loptu iz mreže u ovim kvalifikacijama.

