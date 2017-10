Ko visi za baraž? Ovo su sve opcije: Hrvatima igra samo pobeda! Ali 0:0 u Kardifu i 1:1 u Kijevu su vrhunac drame!

Čeka se najgori drugoplasirani koji neće ni u plej-of. Hrvatska je najbliža tome...

Remijem Slovenije i Škotske i pobedom protiv Malte, Slovačka je overila drugu poziciju u svojoj kvalifikacionoj grupi i ostvarila zacrtani plasman uoči početka kvalifikacija s obzirom da je Engleska bila apsolutni favorit za prvo mesto. Ali Slovačka nije (još) ostvarila pravi cilj i plasman u baraž. Može da izvisi za plej-of kao najgora drugoplasirana ekipa u kvalifikacijama…

Mesta u baražu ima za osam najbolje drugoplasiranih ekipa, a grupa ima devet. Što znači da jedan drugoplasirani ne ide ni u baraž i on će biti najveći gubitnik ovih kvalifikacija. Posle današnjih mečeva, situacija se iskristalisala. U baražu su sigurni Danska, Italija, Severna Irska i Grčka.

Siguran je i drugoplasirani iz grupe B čije ime će biti poznata posle meča Portugalije i Švajcarske u utorak. Ako pobede Portugalci, Švajcarska ide u baraž. Nerešen ishod i pobeda Švajcarske, guraju Portugalce u baraž. Šesto mesto u plej-ofu će popuniti najverovatnije drugoplasirani iz grupe A. A to će verovatno biti Švedska jer se očekuje da Francuska pobedom protiv Belorusije overi prvo mesto (možda joj ni to neće biti potrebno ako Švedska ne pobedi u Holandiji), a da Švedska ne dozvoli sebi poraz od sedam golova razlike. Dakle, Šveđani su jednom nogom u baražu.

Ostaju još dva mesta za plej-of. I tri kandidata. Pod uslovom da Srbija savlada Gruziju i da Island pobedi Kosovo.

ŠTA JE BITNO SRBIJI?

Srbija pobedom nad Gruzijom sve rešava. Sa remijem je sigurna u baražu, a vrlo verovatno je i prva ako Vels ne savlada Irsku. Teorija i matematika kažu da Srbija može da završi kao najgora drugoplasirana jedino u slučaju da od Gruzije izgubi sa dva i više golova razlike. Dakle, najgori scenario za Orlove je da izgube 0:2 od Gruzije i da Vels pobedi. Onda smo sigurno najgori drugoplasirani. Ali šanse za to su minimalne i svi se nadamo da taj scenario neće biti nijednog trenutka u igri sutra uveče.

Jedan od tri kandidata je Slovačka, a druga dva su po sadašnjem stanju stvari Vels i Hrvatska. Prema aktuelnoj računici je Hrvatska najgora i kao najslabija druplasirana ne ide u baraž. Ali to sve se sutra može promeniti.

SLOVAČKA SE MOLI ZA MAKAR JEDAN X

Slovačka će se moliti da barem na jednom meču od dva sutra dođe do nerešenog ishoda: Vels - Republika Irska ili Ukrajina - Hrvatska. Ili u oba! Dakle, Slovaci ne idu u baraž jedino u sluačju da ni u Kijevu, ni u Kardifu ne bude nerešenog ishoda. Pobede Ukrajine ili Hrvatske i Velsa ili Republike Irske izbacuju Slovake iz baraža. U slučaju remija na pomenutim utakmicama, Vels i Hrvatska na tabeli drugoplasiranih imati isti broj bodova kao Slovačka. Ali i slabiju gol razliku. Podsetimo da se ne računaju bodovi protiv poslednjeplasiranih timova u grupama, kao ni gol-razlika ostvarena na tim mečevima.

HRVATI MORAJU DA POBEDE… ALI I UKRAJINCI!

U slučaju pobede Ukrajine, ona će osvojiti drugo mesto i baraž, a Hrvatska je trećeplasirana. Remi ne igra ni Ukrajincima jer im se brišu bodovi i golovi prtiv Kosova, a sa gol-razlikom “plus 1” su daleko lošiji od Slovačke koja ima “plus pet”. Isti slučaj je i sa Hrvatima. U slučaju remija, imaju samo “plus dva”. Međutim, tu nije kraj teoretskih šansi za Hrvatsku ili Ukrajinu ako odoirgaju nerešeno u Kijevu. Onda im ostaje nada u rezultat iz Kardifa…

VELSU IGRA X, ALI NE 0:0

Ako Vels pobedi u Kardifu - ima dva boda više od Hrvatske. Ako Irska pobedi - ima bod više od Hrvatske. Ako bude nerešeno - Vels ima bolju gol razliku od Hrvatske. Tačnije, ima istu gol-razliku (plus 2), ali veći broj postignutih golova. I to je jedina situacija u kojoj Hrvatskoj igra nerešen ishod u Kijevu. Ali remi u kojem bi dali makar jedan gol više nego što bi to Vels uradio protiv Iraca. Dakle, 2:2 u Kijevu, a 0:0 u Velsu, vode Hrvate ispred Velsa na tabeli drugopaslrianih. Ili 3:3 u Kijevi, 1:1 u Kardifu, 4:4 u Kijevu i 2:2 u Kardifu itd… Ako Irska pobedi, onda je ona sigurna u baražu.

ODLUČUJE FER-PLEJ IZMEĐU VELSA I HRVATSKE?!

Ali šta ako bude 1:1 u Kijevu, a 0:0 u Velsu?

U tom slučaju obe reprezentacije imaju isti broj bodova i istu gol-razliku (7:5). Sledeći parametar koji odlučuje u njihovom skoru je fer-plej?! Vrhunac drame! Računao bi se broj žutih i crvenih kartona u kvalifikacijama.

Trenutna situacija je da Vels ima 13 žutih i jedan crveni karton, a Hrvatska devet žutih i jedan crveni karton. Sistem bodovanja fer-pleja je sledeći: žuti karton - minus jedan poen, dva žuta kartona i isključenje - minus tri poena, direktan crveni karton - minus četiri poena, direktan crveni karton plus žuti karton pre toga - minus pet poena.

Dakle, sutra zajedno drhte Slovačka, Vels, Republika Irska, Ukrajina i Hrvatsla. U baraž mogu samo dvoje od njih petoro… Mnogo opcija je u igri.