Koga čekamo u 2018? Njih sigurno, ističu im ugovori...

Početak godine znači i početak zimskog prelaznopg roka, a to znači i uzbudljivih mesec dana fudbalskoj pijaci u kojima ćemo pratiti transfere, vesti, spekualcije svaki detalj sa fudbalskog tržišta... Kao i obično biće mnogo glasina, biće bombastičnih najava i priča koja se na kraju neće ostvariti. Ali i to je prelazni rok. Živa stvar koja baš zanimljiva zbog svih tih pokušaja, preokreta, ambicija, planova, želja...

Ipak, već danas imamo i prilično dugačak spisak fudbalskih zvezda koje će u 2018. skoro sigurno – bar većina njih – promeniti klubove. To su oni koji su letos zagazili u poslednju godinu ugovora u klubovima i od danas imaju odrešene ruke da bez dozvole aktuelnih poslodavaca potpišu predugovore sa zainteresovanim klubovima za sledeće leto. Ili da uz simbolično obeštećenje, ispod svoje relane vrednosti, promene klubove već sada u januaru. Ovo je spisak najatraktivnijih imena koja će biti dostupna po bagatelnoj ceni ili za džabe.

Aleksis Sančez

ostaje u Arsenalu (1,40), prelazi u Mančester Siti (2,50), prelazi u Bajern (10,0), prelazi u PSŽ (12,00), prelazi u Real Madrid (17,0), prelazi u Čelsi (20,0), prelazi u Barselonu (27,0), prelazi u Juventus (30,0)

Napadač Arsenala je bez bilo kakve sumnje najzvučnije ime koje će biti slobodno. Čileanac je odbio produžetak saradnje sa Arsenalom. Da je hteo da ostane, do sada bi produžio ugovor sa duplo većom platom koja mu je ponuđena. Želi u ambiciozniji klub od Arsenala i samo je pitanje da li će Venger rizikovati da ga zadrži do leta i izugbi ga bez obeštećenja ili će sada u januaru uzeti nekih 40.000.000 evra koliko su zainteresovani spremni da plate. A prvi u redu je Mančester Siti koji je pokušavao i letos da dovede Aleksisa. Gvardiola ga je već uračunao u svoj zvezdani mozaik kao jednu od poslednjih kockica. Sančeza bi rado u svojim dresovima videli i Juventus, Čelsi, Bajern, Real Madrid... Gvardiola mu je spremio ugovor vredan skoro 20.000.000 evra po sezoni tako da je ovo potencijalna transfer bomba zimskog prelaznog roka.

Mesut Ozil

ostaje u Arsenalu (1,22), prelazi u Mančester Junajted (6,00), prelazi u Barselonu (7,00), prelazi u Inter (13,0), prelazi u Bajern (17,0), prelazi u Fenerbahče (22,0), prelazi u Dortmund (22,0), prelazi u Mančester Siti (35,0), prelazi u Real Madrid (35,0)

Poput Aleksisa, ni njegov saigrač iz Nemačke nema nameru da se zadržava u Arsenalu jer je odbio novi ugovor sa znatno većim ugovorom. Bilo je to jasno još letos, pa je Venger na velikim iskušenjima i u Ozilovom slučaju. Gde će Nemac završiti, teže je odgonetnuti nego u Aleksisovom slučaju. Murinjo ga zove u Mančester Junajed kako bi se rešio Mhitarjana, Inter ga odavno merka, ali nema dovoljno para da mu ponudi, u nekim kombinacijama važi i kao treća ili četvrta opcija Barselone, Borusija Dortmund takođe vreba, a Fenerbahče će ga obasuti zlatom ako Mesut prihvati da bude transfer bomba na Bosforu...

Zlatan Ibrahimović

Dok se iz Arsenala sprema seoba neazdovoljnih zvezda, na Old Trafordu se sprema čistka onih koji nisu ispunili očekivanja ili im je vreme iscurilo. Među njima je i Zlatan Ibrahimović. I prošlog leta je bilo neizvesno da li će dobiti novi ugovor, a Murinjo se na kraju smilovao. Sada je izvesno da se to neće desiti, za Zlatana nema mesta u novoj revoluciji na Teatru snova. Amerika, Kina ili tako slična egzotična fudbalska destinacija su verovatno sledeća i poslednja stanica u karijeri velikog asa. Karijera kakvu će neko teško ponoviti u skorijoj budućnosti... Ali ni Zlatan ne može da pobedi krštenicu i majku prirodu.

Huan Mata

Zlatanovim stopama sa Old Traforda će najverotanije i Mata. Nije tajna da ga je Murinjo zadržao iz pristojnosti dve godine jer mu Španac ne spada u omiljene igrače, a bio mu je i od koristi kada drugi nisu klupi. Uostalom, već ga je ranije terao iz Čelsija. Nije ni Mata više ono što je bio u Čelsiju, ali za neki klub manjih ambicija od Junajteda bi mogao da bude veliko pojačanje. Šuškalo se o trampi sa Interom za Žoaa Marija, Valensija bi rado vratila nekadašnjeg mezimca Mestalje, pominju se i istanbulski velikani kao zainteresovani... Mata će verovatno odraditi ugovor do leta, a onda put pod noge.

Dejli Blind

Još jedan kojem ističe ugovor na Teatru snova je holandski univerzalaca kojeg je Murinjo zatekao u Mančesteru i morao je da ga trpi. Doduše, Junajted ima opciju u ugovoru o aktiviranju dodatne sezone što bi trebalo da uradi kako bi zaradio neko obeštećenje. Ali i ako to uradi, neće to biti zbog Blindove uloge u timu jer Murinjo ne računa na njega, ni kao beka, ni kao štopera. Ajaksov đak nije profil igrača za Murinjov fudbal, ali jeste za Barselonin koja traži pojačanja u poslednjoj liniji i kojoj bi Blind dobro došao po bagatelnoj ceni-

Ander Erera

Poput Blinda, i Erera ima u ugovoru klauzulu o dodatnoj godini koju Junajted može da aktivira i to će najverotanije uraditi. Osim u slučaju da Murinjo ne dovede neko bombastično pojačanje poput Milinković Savića ili nekog sličnog. Borbeni Bask je kada se sve uzme u obzir bio među boljim igračima Crvenih đavola prethodnih meseci, ali se njegovi limiti naziru.

Maruan Felaini

Kod njega je različita priča. Ugovor mu ističe, Junajted želi da ga zadrži, ali on za sada odbija produžetak saradnje. Svestan da će status slobodnog agenta narednog leta debelo naplatiti negde drugo i da će samo za potpis ugovora dobiti mastan bonus od nekoliko miliona evra. Bešiktaš je u poslednje vreme pokazivao ogroman interes za najpoznatiju frizuru svetskog fudbala, Turci mogu da plate sve njegove prohteve, ali se čak spekulisalo da je i PSŽ u igri. Svecima bi dobro došao igrač poput Felainija. Kako zbog iskustva, tako i zbog finansijskog fer-pleja jer ne bi morali da plaćaju obeštećenje.

Leon Gorecka

Mladi vezista Šalkea je „deluks“ roba među igračima kojima ističe ugovor. Šalke je uradio sve da ga zadrži, ponudio mu – za njegove uslove - neverovatnih 12.000.000 evra po sezoni, ali džaba... Gorecka je prelomio da će narednog leta otići kao slobodan igrač, a spisak klubova koji mu se udvaraju već mesecima je impresivan. Od Juventusa koji je specijalista za transfere „za dž“, preko Barselone koja mu nudi igranje u Drim timu, do Liverpula i Bajerna koji vode borbu za Goreckin autogram poslednjih dana. Poslednje vesti iz Nemačke kažu da su ga Bavarci već kaparisali za naredno leto, ali bi Jirgen Klop da ih preduhitrei i da već ove zime plati koliko treba za Gorecku i pripremi teren za prodaju Kutinja u Barselonu. Ipak, kada Bajern zapne za nekog Nemca, svi znamo šta se na kraju desi...

Emre Džan

Slična situacija kao sa Goreckom. Jedan je od retkih mladih, a veoma kvalitetnih fudbalera kojima ističe ugovor. Sa Liverpulom neće potpisati novi ugovor, ali Redse to mnogo i ne potresa jer su kaparisali Nabija Keitu. Već mesecima kruže priče da je Juventus sklopio „dil“ sa Džanom kao što je to radio u slučajevima Pirla, Ljorentea, Pogbe, Komana, Alvesa i Kedire za kojeg je mladi zemljak prirodna zamena. Juventusovom veznom redu je potrebna sveža krv i to je po njihovom mišljenu baš Emre Džan. Bajern i Čelsi su takođe pokazali interes, ali čini se da je Juve dobio ovu trku.

Fernandinjo

Jedini bitan šraf Gvardioline mašinerije kojem ističe ugovor je Fernandinjo. Brazilac je nezamenjiv u ulozi pluća Pepove „lake konjice“ i idealna „patrola“ ispred poslednje linije koja čeka da krene nazad. Ali isto tako će Fernandinjo do kraja ugovora sledećg leta napuniti 33 godine i jasno je da mu vreme polako curi. Kina je poslednjih godina bila El Dorado za Brazilce poput Fernandinja, pa nije isključeno Sitijev motor zada neki ozbiljan „udarac“ rasaklašnim Kinezima obezbedi i unuke od unuka. A možda mu Siti ponudi još godinu dana saradnje o čemu se takođe spekuliše.

Mario Baloteli

Kontroverzni Super Mario je oživeo karijeru na Azurnoj obali i pokazao koliko znanja ima u tim nogama, samo kada luda glava miruje. Ipak, teško da će ga držati mesto, iako se smirio. Nica bi ga rado zadržala, ali ne može da mu ponudi niti sportsku, niti finansijsku perspektivu kao neki drugi. Šuška se da je Bešiktaš spreman da rizikuje sa nestašnim Italijanom s obzirom na najavljeni odlazak Čenka Tosuna. U Italiji je završio svoju priču, u Nemačkoj ili Španiji ne možemo da ga zamislimo, tako da Bešiktaš ili neki osrednji premijerligaš zvuče kao realan scenario. A tu je i faktor Mina Rajole koji će sigurno iskoristiti prilku da se opet ovajdi o Balotelija.

Stefan De Fraj

Holanđanin iz Lacija je sigurno u ovom trenutku najkvalitetniji defanzivac na svetu koji se narednog leta može dobiti za džabe. Odbio je novi ugovor u Laciju jer mu nisu odgovarali uslovi i ako Lotito ne izađe sa boljom ponudom, izgubiće ga bez obeštećenja. Selidba na tribine je veliki rizik s obzirom koliko je očajna štoperska linija Rimljana bez De Fraja. Zato je manji rizik da ga Lotito proda sada u januaru i dovede zamenu. Već dugo se na Čizmi spekuliše da se Inter dogovorio sa De Frajom za naredno leto, aktuelan je bio i Juventus koji voli ovakve situacije, a interesovanje pokazivao i Liverpul. Međutim, posle dolaska Van Dajka, ne znamo koliko je realna varijanta za De Fraja na Enfildu. Ili je Klop možda rešio da upari holandski tandem u srcu odbrane Redsa?

Jaja Ture

On je svoje na Etihadu završio onoga dana kada je Pep Gvardiola kročio u svlačionicu Mančester Sitija i od glavnog igrača ga marginalizovao u pukog epizodistu. Dosta je kumovao i lajavi Jajin agent Dmitrij Seljuk koji je glupim komentarima prešao granicu koja se ne prelazi. Pep je želeo odmah da se reši nekadašnjeg đaka iz Barse, ali Jaja nije želeo da se odrekne jakog govora. Narednog leta će morati. Kina ili Amerika su verovatno sledeća destinacija visokog veziste.

Ros Barkli

Sećate se njega? Za šest meseci smo zaboravili i da je čovek živ s obzirom da je precrtan u Evertonu kada je odbio sve ponude za novi ugovor. Bio je pragu transfera u Čelsi poslednjeg dana letnjeg prelaznog roka, ali je pobegao sa lekarskih pregleda?! Plavci su i dalje zainteresovani za, nekada, jednu od najvećih nada ostrvskog fudbala. Ali sada imaju i ozbiljnu konkurenciju u vidu Totenhema. Spekuliše se da bi igrač radije među Spurse, ali tamo neće dobiti platu kao u Čelsiju. U svakom slučaju, mora da beži ove zime iz Evertona jer još jedna polusezona bez fudbala bi bila katastrofa za igrača njegovih godina.

Džek Vilšir

Kao što su u Evertonu planirali da budućnost kluba grade na Barkliju, tako su nekada davno i u Arsenalu mislili da je Džek Vilšir igrač oko kojega će se sve da se vrati u ovoj deceniji. Pogrešili su, a česte povrede su samo pogoršale situaciju. Vilšir se fudbalski vratio u život ove jeseni pošto se vratio sa pozajmice iz Bornmuta. Ali Venger nije siguran da može više da rizikuje sa Vilširom. Jedino u slučaju da Džek pristane na drastično smanjenje plate i ulogu rezerviste, može dobiti novi ugovor na Emiratima. Što bi rado iskoristio Everton koji mu već ove zime nude i pare, i minutažu.

Maks Mejer

Ne znamo ko vodi transfer politiku u Šalkeu, ali u tom klubu se definitivno dešavaju neke čudne stvari i stuacije godinama unazad. Poslednja u nizu je Maks Mejer. Nisu se u Gelzenkirhenu još pomirili ni sa begom Leona Gorecke, a isti ih scenario čeka sa još jednom mladom zvezdom nemačkog fudbala. I njemu ističe ugovor, i kako stvari stoje, ne želi da ga produži. Krenuće stopama Matipa, Kolašinca, Gorecke... Žele ga Liverpul, Arsenal, Totenhem, a čak se i Barselona pominje u krugu zainteresovanih klubova. Šalke pod hitno mora da unajmi neke ozbiljnije pregovarače jer je nedopustivo da iz godine u godinu gubi sjajne igrače bez obeštećenja.

Kepa Arizabalaga

Talentovani golman Atletik Bilbaa nije pristao na večnu vernost baskijskom klubu i dogovorio je transfer u Real Madrid. Da li će to biti ove zime, pa da Baski uzmu neki novac ili naredneog leta bez obeštećenja, njihov je izbor. Kepa je izabrao Kraljevski klub kao sledeću stanicu.

Hatem Ben Arfa

Kao što je došao u Pari Sen Žermen, tako će i otići – za džabe! Ben Arfa je izabrao prošlog leta da ostane u Pari Sen Žermenu koji je pokušavao da ga se reši na sve načine. Trenira, ne igra i prima veliku platu. Tako može do leta, ali u vrednost pada s obzirom da ne igra. Klod Puel ga je oživeo u Nici pre par godina i sada to isto želi da uradi u Lesteru. Na Ben Arfi je da izabere. Poziv mu stoji na stolu, a pitanje je da li će stajati i narednog leta.

Bernard

Jedna od bagatelnih ponuda stiže i sa istoka Evrope. Nekada jedan od najboljih igrača brazilskog prvenstva, ofanzivni vezista Bernard je ušao u poslednjih šest meseci ugovora u Šahtjoru. Kada je došao u Donjeck, odbio je ponude mnogih evropskih klubova među kojima su bili Borusija Dortmund, Arsenal, Totenhem, Atletiko Madrd i drugi. Dosta mu je rata u Ukrajini, želi da beži, a Venger se još nije ohladio po pitanju Bernarda. I Inter bi rado video omalenog Brazilca u crno-plavom dresu, ali je možda i najverovatnija varijanta kineski Đijangsu koji mu je spremio bogat ugovor.

Andre-Pjer Žinjak

Ugovor ističe i francuskom napadaču koji je prethodnih godina punio džepove i rešetao mreže u dresu meksičkog Tigresa. Meksikanci bi da ga zadrže, ali pod slabijim finansijskim uslovima što znači da je povratak u Evropu izvestan. Marselj bi da ga vrati, a Bešiktaš i u njemu vidi potencijalnu zamenu za Tosuna.

Ezekijel Laveci

Nakon što je za dve godine zaradio neverovatna 42.000.000 evra u kineskom Hebeju, El Počo je slobodan igrač. Dosta mu je para, radije bi da se vrati u Evropu nego da ostane u Kini, ali baš i nema mnogo opcija. Nudi se Napoliju da se vrati, ali pod Vezuvom nisu preterano zainteresovani za tu opciju. Zato jeste Galatasaraj čiji trener Fatih Terim vidi Argentinca kao idealno pojačanje u borbi za titulu.

I to su, otprilike, najatraktivnija imena koja će skoro sigurno promeniti klub u ovoj godini, a neki od njih vrlo verovatno i ovog januara. Ima tu još zanimljivih imena poput Joana Kabaja, Oguzana Ozjakupa, Žoao Mutinja, Milan Badelja, Kvadva Asamoe, Dijafre Sakoa...

Ugovori ističu i Đorđu Kjeliniju u Juventusu i Huanfranu u Atletiku, ali su oni već dogovorili produžetak saradnje u klubovima u kojima su legende. Novi kratkoročni ugovori verovatno čekaju i tandem Riberi - Roben u Bajernu, a skoro sigurno je da će i Inter parafirati novu saradnju sa Mirandom.

Od srpskih fudbalera koji su u poslednjih šest meseci govora u svojim klubovima, najzanimljivije zvuče imena Nevena Subotića, Miralema Sulejmanija, Nemanje Pejčinovića, Saše Zdjelara, Antonija Rukavine. Filipa Đorđevića, Gojka Kačara, Milana Vilotića, Milana Biševca...

