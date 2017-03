Kokeza o strancima u Superligi: Nismo ni povećavali broj, nego smo stvari nazvali pravim imenom

O odluci da se broj legionara u srpskom šampionatu smanji sa šest na četiri

Odluka koja je izazvala dosta polemike. I večita dilema: da li prosečni stranci mogu da podignu kvalitet fudbala u Srbiji? Ili ako preformulišemo – da li Srbija ima dovoljno kvalitetnih domaćih igrača koje može da zadrži kako bi parirala evropskim klubovima? Predsednik Slaviša Kokeza i njegovi saradnici iz Fudbalskog saveza Srbije procenili su da stranci ne prave toliku razliku. I odlučili da broj legionara u Superligi sa šest smanje na četiri.

Takva odluka naišla je na podeljene reakcije. Navijači Crvene zvezde, a oni su najbrojniji u Srbiji, zamerili su FSS-u na tome što je odluka doneta samo četiri meseca pred start naredne sezone. Pa i na tome što je FSS pre manje od godinu dana “povećao” broj stranaca sa četiri na šest.

Kokeza kaže da to baš i nije tačno.

“Samo bih da razjasnimo. U momentu kad sam ja došao u FSS u domaćem šampionatu mogli su da igraju četvorica fudbalera iz Evrope i sveta, a dvojica igrača iz bivše Jugoslavije. A ja vas sad pitam: Šta je igrač iz Hrvatske u Srbiji? Ili iz Makedonije? Isto kao mi kod njih – stranac. Lepše je to možda zvučalo, ali mi smo samo to nazvali pravim imenom – to je šest stranaca. Ništa nismo povećavali”, odgovara predsednik FSS.

Sa nadom da će nova promena pravila pročistiti put superligaškim fudbalerima do reprezentacije Srbije. U Gruziji je Partizanov Uroš Đurđević bio predstavnik domaćeg prvenstva, iako nije ulazio u igru. Sećamo se da je bilo mnogo utakmica na kojima nije bilo nijednog superligaškog fudbalera.

Ali prohodnost ka reprezentaciji samo je jedna od mogućih – ne i mnogo verovatnih - posledica smanjenja broja stranaca. Možda i bitnije pitanje je: kakve će efekte ovakva odluka ostaviti na kvalitet fudbala u Superligi?

“Uvek će biti zamerki, ali mi radimo onako kako mislimo da je najbolje za srpski fudbal. Sad smo nešto prvi put promenili, smanjili taj broj na četiri stranca. I to smo se razmišljali da li da idemo i na tri, jer je bilo i takvih predloga”, miran je Kokeza.

Piše: Dejan Stanković