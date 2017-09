Kokeza: Siviću menadžeri sastavljali tim za Sloveniju! Voleo bih da vidim Radonjića u reprezentaciji

“Ali, pita se samo selektor Muslin, a ne menadžeri i mediji“, kaže predsednik FSS

Veliko zadovoljstvo primetno u rečima Slaviše Kokeze posle pobeda srpske reprezentacije nad Moldavijom i Irskom. Orlovi su na pragu plasmana na Mundijala, a ovde se, mada tu i nema preterane logike, uspesi saveza vrednuju isključivo rezultatima reprezentativnih selekcija. Predsednik FSS ima razloga za optimizam. Ali ima i šta da poruči srpskoj javnosti.

Pod broj jedan, da prestanu da selektoru Slavoljubu Muslinu sugeriše koga da zove u nacionalni tim. Pa u intervjuu za Blic na konkretno pitanje da li Srbija uopšte računa na Sergeja Milinković Savića odgovara sledećim rečima.

"Normalno da računa, jer je on budućnost našeg fudbala. Pratim italijanski šampionat i smatram da je Sergej dobar igrač, a da li su njegovi kvaliteti dovoljno dobri za naš najbolji tim odlučuje jedino Muslin. On kroji sastav Srbije, a ne menadžeri i mediji! Nažalost, Srbija ima previše ’selektora’ u svakoj pekari, mesari, na pijaci ili u autobusu nailazite na ponekog koji misli da bi napravio bolji rezultat nego što to čini selektor, a to je velika greška", kategorički će Kokeza za Blic.

Ipak, ne krije da bi voleo da vidi poneko novo ime na spisku A tima.

"Ne želim da moje izjave budu protumačene kao pritisak na čoveka koji je zadužen za sastavljanje ekipe. Normalno je da postoje takvi igrači, a jedan od njih je Nemanja Radonjić, fudbaler Crvene zvezde. Kvalitet ovog momka posebno cenim i on je u našem prvenstvu za mene najinteresantniji igrač jer poseduje nešto što ga izdvaja od drugih. Ali da se razumemo, u našoj reprezentaciji samo je selektor Muslin meodavan i jedino on odlučuje ko će igrati, a tako će biti dokle god sam na čelu FSS-a".

Kokeza dodaje, ne otkrivajući imena doduše, da su bar petorica menadžera pokušavali da preko prijatelja predsednika FSS utiče na sastav reprezentacije. Još više njih je vršilo pritisak na potpredsednika FSS Gorana Bunjevčevića. Naravno i na selektora. Kokeza tvrdi - nisu uspeli! Ali bilo je vremena kada je to bilo moguće. Ovaj put konkretno o slučaju u kome su menadžeri krojili sastav reprezentacije...

"U kvalifikacijama za Evropsko prvensvo mladih, kada su Orlići 2015. izgubili na gostovanju od Slovenije sa 0:2. Sat vremena pre tog meča zamenjena su petorica igrača iz startne postave. Tada su neki ljudi iz našeg fudbala uz određeni vid pritiska sastavili ekipu Srbije. Selektor je bio Tomislav Sivić, ali sam ubeđen da u tome nije sam učestvovao i da su izmene u timu napravljene pod pritiskom. Nije imao snage da se bez podrške izbori sa tim stvarima", jasan je predsednik FSS.

Podsetimo, protiv Slovenije mlada reprezentacija Srbije igrala je u sastavu: Stefan Čupić, Saša Zdjelar, Nemanja Antonov, Srđan Babić, Milan Gajić, Vukašin Jovanović, Marko Grujić, Sergej Milinković Savić, Srđan Plavšić, Aleksandar Čavrić i Ivan Šaponjić. Sa klupe su na teren ušli Luka Jović, Miloš Pantović i Ognjen Ožegović. Odmah po završetku te utakmice spekulisalo se da se ni Nemanja Maksimović i Miloš Veljković, momci koji su i pre i posle meča u Sloveniji bili nosioci igre Orlića, neće odazivati na pozive za U21 selekciju dok je Sivić selektor. Ipak, on je ostao na klupi do kraja kvalifikacija, a Maksimović i Veljković su bili standardni u timu.

(FOTO: Star Sport)