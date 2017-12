Koliko je Kelnu bitna Liga Evrope? Mnogo! Zbog injekcije za dve trećine nepredviđenih troškova

Klupski budžet je žestoko uzdrman najnovijim dešavanjima i nekoliko miliona evra od Lige Evrope bi dobro došlo

Još dva dana i Crvena zvezda na Marakani igra meča decenije. Bilo je važnih utakmica u prethodnih desetak godina, ali nijedna nije sa sobom nosila takav benefit kao što je - proleće u Evropi! Poslednja prepreka Crvenoj zvezdi će biti Keln. Crveno-belima je protiv Nemaca najverovatnije dovoljan i bod da prezime u Evropi, a po svemu prikazanom do sada - Crvena zvezda zaslužuje više od Kelna da se nađe u nokaut fazi Lige Evrope.

Jarčeve čeka krcata Marakana i silno motivisana Zvezda koja na proleće čeka 25 godina. Iz Kelna najavljuju da jurišaju na pobedu jer samo ona im donosi proleće u Evropi.

A koliko je Kelnu zaista bitna Liga Evrope s obzirom šta im se sve dešava ove sezone?

Bitno im je!

Neretko se prethodnih dana mogla čuti i „narodna teorija“ kako je Kelnu bitnije da opstane u Bundesligi nego da punim gasom igra u Ligi Evrope i bori se za plasman u šesnaestinu finala. Što nije tačno!

Nemci su Nemci! I zapeće svim silama da pobede na Marakani kako bi prezimili u Ligi Evrope. Iako im u Bundesligi gori pod nogama i imaju samo tri boda, bitna im je i Evropa. Zaželeo se i Keln Evrope iz koje je odsustvovao 25 godina, prolazak u grupe bi im možda bio incijalna kapisla da proigraju u Bundesligi, ali jako bitan im je finansijski deo.

Keln osim prolaza igra i za sumu od 4.000.000 evra! Toliko će zaraditi od učešća u Ligi Evrope ako prođe u šesnaestinu finala.

Kelnov budžet je „spržen“ u poslednje vreme kako je to konstatovao jedan lokalni portal. Silom prilika su morali da dovedu Klaudija Pizara kada je prelazni rok već bio završen jer su u deficitu sa napadačima. A iskusni Peruanac im je to debelo naplatio pošto je potpisao ugovor vredan 2.000.000 evra do kraja sezone! Nisu imali kud, drugih rešenja nije bilo i morali su da plate Pizaru ono što im je tražio.

A onda su došle promene. Prvo je ceh platio kondicioni trener Jan-Bendžamin Kugel ali to je bio zanemarljiv trošak u odnosu na ono što je usledilo. Otkaze su dobili sportski direktor Jerg Šmatke, trener Peter Šeteger i prvi pomoćnik Manfred Šmid. Samo za ove četiri otpremnine i Pizarov ugovor, Keln će morati da plati ukupno 6.000.000 evra! Dakle, više od onoga što bi doneo plasman u nokaut fazu Lige Evrope. Pažljivo isplaniran budžet je doživeo ozbiljan udarac i Kelnu su potrebna dodatna finansijska sredstva.

Pored Crvene zvezde, Keln ima još jednu bitnu utakmicu do kraja godine koja donosi novac, a nije bundesligaška. Očekuje ih duel sa Šalkeom u Kupu Nemačke.

„Ako pobedimo u Beogradu, kvalifikacija za narednu rundu bi nam donela 4.000.000 evra. I to bi pokrilo dve trećine nepredviđenih troškova koje smo imali ove jeseni. Plasman u četvrtfinale Kupa Nemačke bi nam doneo dodatnih 1.000.000 evra“, rekao je Kelnov finansijski direktor Matijas Verle.

Dakle, Nemci silno motivisani dolaze na stadion Rajko Mitić. Proleće u Evropi je im prilično potrebno... To što neće igrati u najjačem sastavu zbog velikog broja povreda je već njihov problem. Suprostaviće se Zvezdi sa najjačim timom koji trenutno imaju na raspolaganju.

Ali i motivi Crvene zvezde su ogromni. Takmičarski, finasijski, pa i istorijski... Zvezda u četvrtak može da napravi najveći uspeh u ovom veku!

