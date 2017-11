Komedija u Subotici: Devetorka iz Borca sedela na terenu, džak lopti leteo preko tribina, Englezi videli Superligu u punom sjaju (VIDEO)

Uz dva penala, Spartak je na kraju slavio sa 3:1

Večeras se na Gradskom stadionu u Subotici smejalo na - engleskom. Grupa od oko 20-ak ostrvljana je obilazeći naše krajeve svratila i do krajnjeg severa zemlje, sasvim slučajno - ili ne baš toliko slučajno? - među njima se našao i jedan od skauta Mančester Sitija, a svi zajedno imali su šta da vide u okršaju Spartak Ždrepčeve krvi i Borca iz Čačka. Dva penala, dva crvena, prostest gostiju, silne lopte koje su letele preko tribina i na kraju pobedu domaćeg tima od 3:1.

Ukratko, videli su sve osim dobrog fudbala. Ali će imati šta da prepričavaju kad se vrate kući.

Naizgled obična utakmica pretvorila se u savršen primer stanja u kojem se nalazi srpsko prvenstvo. Subotičani su se prvo bunili zato što Milan Ilić nije sudio jedan penal zbog prekršaja nad Miletom Savkovićem, potom je Lazar Jovanović doneo Čačanima prednost golom 27. minutu, ali je sve otišlo dođavola kad je pred kraj prvog poluvremena zaista i sviran jedanaesterac za Spartak.

U duelu su bili Jovanović i Bojan Čečarić, napadač Spartaka je pao, a Ilić pokazao na belu tačku čime je signalizirao početak cirkusa u Subotici. Zaleteli su se brojni igrači Borca da protestuju, Jovanović i Amer Dupovac su verovatno prednjačili, pa im je glavni arbitar uručio crvene kartone zbog čega su gosti u nastavku igrali sa devetoricom na terenu.

Players followed the ref around for a few minutes protesting and 2 red carded for pushing him pic.twitter.com/TiN2DkJdDj — Matt White (@Matt_CAFC) November 19, 2017

Prvo su doduše sedeli. Naime, posle Savkovićevog gola sa penala za izjednačenje na 1:1, a pre početka drugog poluvremena igrači Borca - ili to što je ostalo na terenu - rešili su da nezadovoljstvo iskažu protestom, pa su isprva nekoliko minuta - sedeli na terenu?!

Calming down, 67 minutes, 3 goals, 2 red cards, a player strike wonder what will happen next? Spartak Subotica 2 Borac Cacak 1 pic.twitter.com/uVSvl7gyku — Alasdair Ross (@AlasdairRoss) November 19, 2017

Na kraju je utakmica nastavljena, a sa njom i skandali u Subotici. Golman Borca Vladimir Bajić tako je zasmejavao Engleze na tribinama time što je, svaki put kad je dolazio u kontakt sa loptom, koristio situaciju da fudbal ispuca - preko tribina. Svaka čast organizatorima, bilo je lopti da se utakmica završi, iako ih je baš dosta odletelo vani.

Goal kicks going straight out of the stadium too from the Borac Čačak goalkeeper pic.twitter.com/CWUDdcfMHG — Matt White (@Matt_CAFC) November 19, 2017

Što se tiče samog rezultata, Vladimir Torbica je preokrenuo na 2:1, a Aleksandar Radovanović u samoj završnici pogodio za konačnih 3:1. Takođe sa penala.

Spartak se probio na treće mesto, Borac je ostao zakovan na začelju, a golman Bajić je, posvedočili su gosti iz Engleske, na kraju meča zagrlio sudiju Ilića.

Utisak večeri: urnebesni komentari engleskih ljubitelja fudbala. Jer iako jeste strašno kuda nam ide fudbal, jeste i komično ako sklonite emocije u stranu. U to ime, još jednom...

Borac Čačak goalkeeper has been kicking the ball out of the stadium every time he gets the ball and at goal kicks. Crazy scenes! pic.twitter.com/kmORjT5tfb — Matt White (@Matt_CAFC) November 19, 2017

