Kompletiran kostur: Put Srbije do finala, ko s kim i kada, satnica...

Posle poraza od Rusije delovalo je nikako ne možemo do prvog mesta u grupi D. A onda su Letonci jednom pobedili za nas, pa još jednom večeras i - to je to! Orlovi Saše Đorđevića umesto u deo kostura gde je Španija, idu u potpuno suprotni, što će reći da su duela sa Furijom - i glavnim favoritom za zlato - oslobođeni sve do samog finala.

I ne samo to, uz Sloveniju, koja će odmeriti snage sa Ukrajinom, Srbija je dobila najslabijeg rivala u osmini finala - Mađarsku.

Kostur nas - ako sve bude po planu i prođemo komšije - dalje vodi na pobednika meča Finska - Italija, pa u eventualom polufinalu na Litvance, Grke, Hrvate ili Ruse. Ta četiri tima ovim redom sastaju se u osmini finala... Složićete se svi, ekipe s kojima i te kako možemo da se nosimo.

Kada je u pitanju "španski" deo kostura tamo ćemo gledati dva mini derbija u prvoj eliminacionoj fazi: Nemačka - Francuska i Španija - Turska. Za domaćina gore nije moglo... A posle večerašnjeg trijumfa upravo protiv njih Letoncima se takođe lepo otvara da dođu barem do četvrtfinala, gde bi mogli da se porvu sa Zmajčekima, pa kom opanci kom obojci.

Uostalom, evo kompetnog kostura:

Konačan izgled tabela posle prve faze:

GRUPA A

GRUPA B

GRUPA C

GRUPA D

PAROVI OSMINE FINALA

SUBOTA (9. septembar)

11.30: Slovenija - Ukrajina

14.15: Nemačka - Francuska

17.45: Finska - Italija

21.30: Litvanija - Grčka

NEDELJA (10. septembar)

11.30: Letonija - Crna Gora

14.15: Srbija - Mađarska

17.45: Španija - Turska

20.30: Hrvatska - Rusija

