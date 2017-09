Komšijska vatra, nezgodni Gruzini i igra mačke i miša u Kišinjevu

Miriše X u Eskišehiru

Osmi „radni dan“ tekućih kvalifikacija za Svetsko prvenstvo u Rusiji iduće godine donosi nekoliko zanimljivih susreta. Do kraja takmičenja ostala su još tri kola, tako da su ulozi zaista veliki. Nama je ovde u fokusu duel „naše“, to jest Grupe D između Austrije i Gruzije, koji se igra u Beču. Tu je jasno je da domaćin mora da ide na sve ili ništa, ne bi li nekako pokušao, ili barem dao sve od sebe da se domogne eventualno drugog mesta i baraža.

To će naravno biti veoma teško, praktično nemoguće, ali ako se pokažu dobro u u ovom susretu, mogli bi da se nadaju. Zanimljivo je da su se ova dva tima odmerila do sada jedini put u istoriji pre tačno godinu dana. Tada je Austrija slavila sa 2:1, ali je situacija sada nešto drugačija. Jer Gruzija stiže u Beč na Ernst Hapel stadion osokoljena remijem (koji i nama mnogo znači) s favorizovanom Irskom u Tbilisiju. To je bio već četvrti remi Gruzina u ovim kvalifikacijama, treći rezultatom 1:1. Pored toga, Austrija ne igra tako dobro kao na početku kvalifikacija, ima velikih problema s realizacijom (iako ima kvalitetne napadače), što se videlo i u minimalnom porazu od Velsa u Kardifu u sedmom kolu.

Kao domaćin, ali i kvalitetnija ekipa, Austrija je favorit, ali za one koji misle da je domaćin digao ruke od Mundijala, možda bi bilo dobro da „čačnu“ tačan rezultat 1:1, zbog gorepomenutih rezultata Gruzije u ovim kvalifikacijama.

Dok se Srbija i Irska budu „kidale“ za svaki centimetar terena u Dablinu, za svaku loptu, svaku priliku i dobru poziciju, u Kišinjevu će se pričati sasvim druga priča... Jer jasno je ko je favorit i ko će sa 99 posto sigurnosti otići kući sa tri boda u džepu.

Vels putuje u Modaviju posle teške i minimalne pobede nad Austrijom u želji da spakuje još jedan, veoma važan trijumf u grčevitoj borbi za baraž. Biće to klasična igra mačke i miša. Koliko je Moldavija slaba mogli smo da se uverimo u prošlom kolu kada su ih naši momci u Humskoj s „pola gasa“ dobili sa 3:0. Najlošija ekipa Grupe D kvalifikacija za SP u Rusiji 2018. godine ima samo dva poena iz sedam utakmica, a oba je izborila u duelima s pretposlednjom Gruzijom. A to znači da će Geret Bejl i kompanija ići na ceo plen, koji će po svemu sudeći i osvojiti.

Veliki broj golova ne viđamo često na utakmicama u našoj grupi, a verujemo da će ovoga puta ipak pasti makar tri, ali svi na račun gostiju. Jer Moldavija je na tri utakmice koja je odigrala pred svojim navijačima u okviru ovih kvalifikacija dva puta primila po tri i jednom dva gola.

A sada malo o Grupi G. Da ispred Albanije nisu Španija i Italija, koje tri kola pre kraja imaju sedam, odnosno četiri boda prednosti, možda bi meč sa Makedoncima za nju imao takmičarski značaj, ali ovako, realno je da ne može da se nada čudesnom spletu okolnosti u finišu posle kojeg bi se našla u baražu za Mundijal.

Dakle, utakmica u Strumici nema preterani takmičarski značaj, ali će biti jedna od zanimljivijih u utorak, s obzirom na to da se radi o komšijskom derbiju, a posebno je interesantna činjenica da Makedonija ima nekoliko reprezentativaca albanskog porekla.

Ni jedni ni drugi nisu dobro startovali u ovim kvalifikacijama, ali su se značajno popravili, pa ovaj meč dočekuju u dobrom raspololoženju – Makedonci su slavili na gostovanju Izraelu, a Albanci su savladali Lihtenštajn u poslednjem kolu.

Pre godinu dana Albanci su slavili kao domaćini golom u 89. minutu, a sličan, nezivestan meč očekujemo i sada, sa sličnim brojem golova, a malu prednost dajemo Makedoncima.

Mnogo zanimljivije je u Grupi I. Fudbaleri Turske dočekaće selekciju Hrvatske u meču koji će verovatno i jednima i drugima biti presudan kada je u pitanju konačan plasman u kvalifikacijama za predstojeće Svetsko prvenstvo. Ekipe u različitim raspoloženjima dočekuju ovaj duel koji će se igrati na stadionu Ataturk u Eskišehiru. Turci su u prošlom kvalifikacionom kolu doživeli veoma neugodan poraz na gostovanju reprezentaciji Ukrajine i ostali su na dalekom četvrtom mestu na tabeli. Hrvatska je, barem u rezultatskom smislu, bila uspešna, jer je u nedelju minimalcem savladala Kosovo sa 1:0. Ipak, ono što je zabrinulo hrvatske navijače što u tom duelu na stadionu Maksimir njihovi fudbaleri uopšte nisu blistali.

U prvom duelu Hrvatske i Turske u ovom kvalifikacionom ciklusu, prošlog septembra u Zagrebu, nije bilo pobednika – 1:1. A to je bio duel u kojem su Hrvati bili baš dominantni, ali su ispustili pobedu. Sada možemo očekivati da Turci budu ti koji će diktirati tempo u Eskišehiru, a možda baš ta situacija može i da odgovara selekciji Hrvatske. Ono što je zanimljivo, na poslednjih pet duela ovih reprezentacija nisu padala više od tri gola po meču. A na poslednja tri okršaja taj broj je bio još manji, odnosno, išao je od nula do dva. Verovatno nas čeka još jedna tvrda utakmica, a nema sumnje da će se navijači Turske potruditi da naprave vruću atmosferu.

KVALIFIKACIJE ZA SVETSKO PRVENSTVO, EVROPA - OSMO KOLO:

Utorak

GRUPA D

20.45: (2,85) Republika Irska (2,80) Srbija (2,90)

20.45: (11,00) Moldavija (4,90) Vels (1,32)

20.45: (1,38) Austrija (4,60) Gruzija (9,00)

GRUPA G

20.45: (1,15) Italija (7,75) Izrael (18,00)

20.45: (2,90) Makedonija (3,00) Albanija (2,65)

20.45: (50,00) Lihtenštajn (23,00) Španija (1,01)

GRUPA I

20.45: (3,50) Turska (3,10) Hrvatska (2,25)

20.45: (2,60) Island (3,05) Ukrajina (2,90)

20.45: (4,10) Kosovo (Srbija) (3,40) Finska (1,95)

