Konačna ponuda: 55.000.000 evra + 10.000.000 za igrača koji 200 dana neće igrati fudbal

Da li će Plavce odobrovoljiti ova ponuda?

Atletiko Madrid je poslao konačnu ponudu na adresu londonskog Čelsija za otpisanog Dijega Kostu. Ona iznosi 55.000.000 evra, plus potencijalnih 10.000.000 koje Plavci mogu da zarade od učinka fudbalera u novom klubu.

Kosta je u subotu prisustvovao spektakularnom otvaranju novog Metropolitana u Madridu, i čeka da se dva kluba dogovore oko transfera. Ukoliko se on ostvari, Kosta će postati najskuplje pojačanje u istoriji Jorgandžija. Ipak, postoji i druga strana medalje, a ona kaže da Kosta do danas nije odigrao takmičarski meč 98 dana, a do nove godine će ih biti čak 200, pa je veliko pitanje u kakvom će fizičkom stanju Brazilac sa španskim pasošem stići u špansku prestonicu, s obzirom da trenira individualno.

Atletiko je do sada najviše platio dolaza Radamela Falkaa iz Porta (40.000.000 evra), a onda slede Džekson Martinez (Porto, 37.100.000), Vitolo (Sevilja, 36.000.000), Kevin Gameiro (Sevilja, 32.000.000) i Antoan Grizman (Sosijedad, 30.000.000).

Atletiko je prvi put Kostu doveo iz Brage 2007. godine za 1.500.000 evra, ali je 2010. morao da plati Valjadolidu još milion kako bi ga vratio u tim. Na kraju, golgeter rodom iz Brazila je 2014. godine prodat Čelsiju za 38.000.000 evropskih novčanica. U slučaju transfera, Kosta bi u Madrid stigao u zimskom prelaznom roku, kada će Atletiku biti skinuta zabrana dovođenja igrača.

(FOTO: Action images)