Konačno: Grujić u startnoj postavi Liverpula

"Marko Grujić je napravio veliki iskorak u svom razvoju, ali to još uvek niko nije video. Stvarno je dobro dati mu priliku", rekao je

Konačno je došao trenutak i za Marka Grujića. Srpski vezista biće u startnoj postavi Liverpula u utakmici trećeg kola Liga kupa Engleske protiv Lestera na King Pauver stadionu, a pored njega Klop će u starnih 11 uvrstiti i Denija Vorda i Aleksa Okslejda Čembrlena.

Grujić je uvodnom delu sezone kuburio sa povredama, do sada je u Premijer ligi odigrao svega šest minuta, dok je za mladi tim Redsa odigrao dve utakmice. Ali nemački strateg poručuje da je sada u odličnom stanju.

„Imamo puno igrača koji su u dobroj formi, ali do sada nisu nijednom bili starteri. Na primer, Marko Grujić je napravio veliki iskorak u svom razvoju, ali to još uvek niko nije video. Stvarno je dobro dati mu priliku, on je još uvek mlad momak“, rekao je Klop.

(FOTO: Action images)