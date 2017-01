Konačno je i Budesku otkrio sve: Ozbiljna Zvezda poslala ugovor od 35.000 evra mesečno, ali…

Rumun koji je ovih dana u centru pažnje zbog nastavka karijere ispričao šta se sve dešavalo u pregovorima i da je Zvezda i dalje opcija

Transfer saga oko Konstantina Budeskua je prešla granice Srbije i prethodnih dana bila jedna od udarnih tema na fudbalskom Balkanu. Desetka Astre Đurđu i jedan od najboljih igrača Rumunije je zasut ponudama sa svih strana. Astra želi da ga zadrži, Crvena zvezda i Steaua su ga ubeđivali da prihvati njihove ponude, a Rumun je ćutao i čekao. Zašto?

Sada je konačno progovorio i sve lepo objasnio… Čekao je da raskmine ugovor sa Dalijanom i da naplati oko 150.000 evra, što je suma koje bi se retko koji igrač odrekao. Zato je čekao danima da završi priču sa Kinezima. Istovremeno je pregovarao sa ostalim zaintersovanim stranama…

“Imao sam mnogo pregovora ovih dana. Sa Steauom, sa Šumijem (nadimak Astrinog trenera Šumudike op.a.), ali nikome ništa nisam obećao. I nije istina da je samo finansijski momenat u pitanju. Najbolja ponuda je bila iz Turske, a potom od Crvene zvezde koja mi je poslala ugovor, ali sam rešio da sačekam”, istakao je Budesku za rumunske medije.

On tvrdi da mu novac nije na prvom mestu u izboru za nastavak karijere. iako mu je Karabuk nusio 40.000 evra mesečno.

“Da sam se vodio samo ekonomskim interesima i jurio za novcem, već bih imao klub. Ali želim da se osećam lepo u novom timu a ne samo da primam pare. Procenio sam da nije pametno u ovom momentu da idem u Tursku”.

Ističe da još nije doneo odluku…

“Nadam se da će u narednim danim sve biti poznato oko nastavka moje karijere, jer sam čekao dovoljno. Do kraja ove ili tokom naredne nedelje. Želim da zadržim mesto u reprezentaciji i da budem bliže oku selektora”.

Budesku je otkrio i kako su išli pregovori sa Zvezdom. Ali i da oni još nisu propali iako je Zvezdin direktor Zvezdan Terzić danas potvrdio da srpski šampion po želji stručnog štaba odustaje od Budeskua.

“Crvena zvezda mi je nudila 30.000 evra mesečno što sa bonusima iznosi 35.000. Bili su veoma ozbiljni u pregovorima, poslali su mi ugovor, ali čuo sam da u Srbiji postoje problemi oko isplaćivanja igrača. Uveravali su mu da će sve biti OK, ali sam želeo da sačekam još malo. Ne isključujem da sa Crvenom zvezdom nastavim pregovore”.

Potvrdio je i da je pregovarao sa Steauom.

“Pričao sam i sa gospodinom Bekalijem. Ništa mu nisam tražio, a on mi je ponudio 100.000 evra samo za potpis. Odgovorio sam mu da ne mogu da prihvatim te uslove i da možemo da nastavimo pregovore. Pričali smo opet sinoć i rekao sam mu da još ne mogu da mu dam konkretan odgovor. Moram pažljivo da razmislim i da donesem najbolju odluku u mom inetersu i inetersu moje porodice”.

A tu je i Astra Đurđu koja želi da ga zadrži. Pogotovo trener Šumudika koji mu je oživeo karijeru.

“Šumi mi je rekao da će mi Atsra plaćati polovinu plate, a on drugu polovinu”, rekao je uz osmeh Biudesku pa nije jasno da li se šalio ili je mislio ozbiljno, a onda je dodao:

“Pričali smo o nekim stavrima, ali ništa nisamo potpisali. Šumudika ima moć da me ubedi, jer me je već jednom doveo kod njega. U šali mi je rekao da me je dva puta prodao. Veoma sam mu zahvalan. Alibek i ja smo imali sjajan odnos sa njim”.

