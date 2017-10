Konačno Partizan! Crno-beli Ameri Pantere ukrotili (VIDEO)

Miler ubacio 20, a Najdžel Vilijams Gos 13 poena

Pobedio je i Partizan, prvi put ove sezone. Crno-beli su u hali Pionir u srpskom derbiju trećeg kola Jadranske lige savladali FMP Železnik sa 87:84.

Ovaj put crno-beli su odigrali relativno kvalitetno u završnici, nisu žurili i petljali kada je bilo važno, tako da su navijači Partizana konačno mogli da vide pobedu.

Domaćina je do pobede vodio američki tandem Patrik Miler - Najžel Vilijams Gos. Miler je ubacio 20 poena, a Vilijams Gos 13 pritom je imao i devet asistencija. Odličnu partiju pružio je i Vanja Marinković sa 15 poena.

Filip Čović predvodio je FMP sa 24 poena i sedam asistencija, a Majkl Odžo imao je 12 poena i 10 skokova.

Za razliku od prethodne dve utakmice Partizan je večeras bolje počeo duel, kako u odbrani, tako i u napadu. A centralna ličnost u tim uvodnim minutima bio je centar Đoko Šalić koji je nanizao sedam poena i dominirao pod oba koša.

Relativno brzo i lako su domaći košarkaši došli do dvocifrene prednosti sredinom prve deonice (17:7), nedugo zatim bilo je i plus 14 za Partizan. Ipak, to kao da je trglo Pantere iz predgrađa pa su snažno uzvratili.

Tandem Filip Čović - Majkl Odžo zadavao je dosta problema odbrani crno-belih i još jednom pokazao da zaista veoma dobro funkcioniše. I nije trebalo gostima mnogo da se potpuno približi rivalima.

Sredinom druge deonice FMP je prišao na minus dva (30:28), ali je Partizan uspeo do velikog odmora da odbije taj napad. I tako je otprilike izgledala ova utakmice sve do kraja.

Partizan se rezultatski “odlepljivao” u talasima, a FMP je pretio ciklično. Američki tandem crno-belih Patrik Miler - Najdžel Vilijams Gos u većem delu utakmice davao je ton igri domaćina.

Pored ove dvojice, Vanja Marinković je držao Partizanovu glavu iznad vode. Imao je domaćin na početku poslednje deonice opet visokih 10 peona viška, ali je FMP dobro reagovao posle tajm-auta i za manje od 90 sekundi istopio minus na dva poena.

