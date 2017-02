Konačno srećan!

„Prošlost me ne zanima. Nije bitno kakvi su tuševi i kakva je hrana u Kelnu, važno je samo da imam dva para kopački, dva šorca, tri dresa, donji veš i četiri pari čarapa. Meni je to dovoljno“, poručuje Neven Subotić

Neven Subotić i Keln. Mnogi će reći idealan spoj s obzirom na probleme Srbina da se ustali u Dortmundu posle operacija i serije povreda, ali i rupu u odbrani Jarčeva nastalu odlaskom Mergima Mavraja u Hamburger.

Nekadašnji reprezentativac Srbije ustalio se u novom timu, a minulog vikenda na debiju u Frajburgu odigrao je svih 90 minuta za Jarčeve u porazu od 2:1. Nema šta, očekivanja od Nevena u gradu katedrala su ogromna, a on je u intertvjuu za Bild izneo svoje utiske o novoj sredini koja ga čini srećnim.

„U protekle tri nedelje iskusio sam dosta zanimljivih situacija. Osećam da sam se u potpunosti prilagodio. Od prvog dana kompletan tim mi je pomogao da se što lakše naviknem na novu sredinu. Vidim da u Kelnu može da se igra lep fudbal. Srećan sam, Keln je bio ono što sam dugo tražio“, istakao je Subotić.

Solidni defanzivac kaže da nije imao problema u prilagođavanju.

„Prvog dana kada sam došao pronašao sam stan i svima stavio do znanja da ovde nisam privremeno već da nameravam da nastavim karijeru u Kelnu. Želim da iskoristim priliku koja mi je ukazana, daću sve od sebe da se dokažem i postanem neizostavni deo tima. Lepo sam se smestio s porodicom u Kelnu, sa mnom su majka i sestra koje mi dosta pomažu.“

Pomogao mu je puno i zemljak Miloš Jojić.

„Dugo se znamo, stalno smo bili u kontaktu prethodnih meseci. Pomogao mi je da steknem uvid u situaciju u Kelnu. To je bio jedan od razloga zbog kojih sam odlučio da se preselim u ovaj klub. Miloš mi je stalno sugerisao da se radi o kvalitetnom timu, što sam shvatio kada sam počeo da treniram.“

Defanzivac koji je stigao na pozajmicu iz Dortmunda do kraja sezone ne žali zbog rastanka sa Milionerima.

„Prošlost me ne zanima. Važno je da sam sada srećan. Nije bitno kakvi su tuševi, kakva je hrana u Kelnu, važno je samo da imam dva para kopački, dva šorca, tri dresa, donji veš i četiri pari čarapa. Meni je to dovoljno za sreću.“

Povratak na teren u Frajburgu mu je itekako prijao.

„Posle godinu dana pauze, srećan sam. Nisam nikada sumnjao u sebe, ali još uvek se nisam oslobodio od straha. Bilo je to 90 minuta agresivnog fudbala, ali važno je da sam se vratio. Osećaj je fantastičan.“

Keln je ekipa sa velikim timskim duhom...

„Znam da nemam zagarantovano mesto. Trener mi je prvog dana jasno stavio do znanja da mi samo naporni rad garantuje status prvotimca. U tome je Keln poseban klub. Na treningu nema razlike među igračima, igra se kao na utakmici, jakim intenzitetom. Mogu da budem najbolji na treningu i opet završim na klupi. Jedino što je u Kelnu važno je timski uspeh“, zaključio je Neven Subotić.

