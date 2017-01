Kondicioni trener Fenera: Volim Zvezdu, ali ova utakmica nam je veoma važna

"U tri navrata u Crvenoj zvezdi sam proveo više od deset godina i to će uvek biti moj klub. Zato je suviše i isticati koliko mi je drago zbog ovih sjajnih rezultata", kaže Bata Zimonjić

Fenerbahče stiže u Beograd na noge zahuktaloj Crvenoj zvezdi, koja posle pet pokušaja želi konačno da savlada velikana iz Istanbula. Sastav Željka Obradovića još uvek nije pao pred srpskim šampionom u ovom formatu Evrolige, ali naspram sebe nijednom nije imao ovako nadahnute crveno-bele, koji su vezali četiri pobede u elitnom takmičenju i potajno se nadaju da mogu do još jednog velikog skalpa.

Legendarni Željko Obradović već godinama oko sebe ima tim saradnika od najvećeg poverenja, a jedan od njih je i doktor Predrag Bata Zimonjić, jedan od najcenjenijih kondicionih trenera na Starom kontinentu, koji kao neko ko je odrastao na Malom Kalemegdanu ne krije da je navijač crveno-belih.

"Dolazim u svoj rodni grad, na duel sa klubom u kome sam proveo najveći deo svoje karijere, sigurno da su osećanja drugačija. Ali, nama je to veoma važna utakmica i koliko god voleo Crvenu zvezdu, navijam za Fenerbahče", rekao je Zimonjić Žurnal i na konstataciju da je Fenerbahče jedan od retkih velikih klubova koji nisu poraženi od Crvene zvezde samo kroz osmeh odgovorio "neka tako i ostane".

Jasno je da je ljubav prema klubu jedno, a profesionalne obaveze nešto sasvim drugo.

"U tri navrata u Crvenoj zvezdi sam proveo više od deset godina i to će uvek biti moj klub. Zato je suviše i isticati koliko mi je drago zbog ovih sjajnih rezultata. Ovo što Crvena zvezda je za svaki respekt. Može nekome da se sviđa ovo ili ono, da ima ovakvo ili onakvo mišljenje, ali u sportu postoji samo jedno merilo, a to je rezultat. On nekada može da bude splet okolnosti, ali to sigurno nije slučaj sa Crvenom zvezdom koja već ima ozbiljan kontinuitet. Igrati u ovom društvu, sa mogućnostima koje ima, to je stvarno fantastično. I nije to samo u pitanju ova sezona. Već se to dešava iz godine u godinu, a to može da bude sve, samo ne slučajno. To što radi Zvezda nije veliko samo za mene kao navijača, već za sve košarkaške ljude".

Fenerbahče ima jednog od najboljih kondicionih trenera u Evropi, ali Zvezda fizički deluje impozantno zahvaljujući sjajnom radu Dragana Gačevića.

"Shodno rezultatima koje postiže poslednjih godina, Crvena zvezda fizički deluje izuzetno dobro. Neki to pripisuju energiju koju dobija sa tribina, koja igrače nosi do granice mogućnosti. Ali, kao profesionalac, to ne bih stavio na prvo mesto. Pod broj jedan to je plod jako kvalitetnog rada kompletnog stručnog štaba. Na drugom mestu, to je kvalitetna selekcija igrača koji to mogu da iznesu. Teko onda, na treće mesto mogu da stavim navijače, kao i tu emociju, koja se tokom meča sliva sa tribina na teren i igrače".

Može li zvezda do plej-ofa?

"Po mnogim relevantnim faktorima koji utiču na konačan rezultat niko realan ne može pred Crvenu zvezdu da stavi plej of kao neki imperativ. Sve što je do sada uradila je jedan veliki i sjajan rezultat. Naravno, uz ovakav rad i učinak, želje rastu. Nema tog kluba koji u meč ulazi da bi izgubio. Ali, kako što sam rekao, sve što je Crvena zvezda već uradila predstavlja više nego veliki uspeh. To je jedan respektabilan tim, za koji se svaka ekipa ozbiljno sprema i nikome nije svejedno kada treba da igra protiv nje", rekao je između ostalog Zimonjić za Žurnal.

Utakmica između Crvene zvezde i Fenerbahčea igra se u četvrtak od 20.45 u dvorani Aleksandar Nikolić.

(FOTO: MN press)