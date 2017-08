Konferencija Partizana: Nismo došli da razgledamo svlačionice...

Vulićević o Jagošu Vukoviću, Đukić o tome da je trebalo da bude trener Olimpijakosa

(Od specijalnog izveštača MOZZART Sporta iz Atine)

"Mi vladamo ovom zemljom".

Poruka na ulazu u službene prostorije stadiona "Karaiskakis". Odmah ispod nje na zidu je mural posvećen aktuelnoj generaciji atinskog giganta. Svaki od uskih hodnika krase fotografije kao svedočanstvo o velikim uspesima Olimpijakosa. Našem Predragu Đorđeviću Grci su posvetili dve. Na obe daje golove u mečevima Lige šampiona. Okolo su mnogi bivši asovi kluba iz Pireja.

Impresivno.

Ne i zastrašujuće. Bar ako pitate Miroslava Vulićevića.

Baš se s jednim takvim pitanjem suočio zamenik kapitena Partizana na zvaničnoj konferenciji za medije, jer je novinare interesovalo može li to što sa zidova, putovanjem istorijom, poručuje Olimpijakos da bude inspirativno uoči revanša trećeg kola kvalifikacija na putu do elitnog kupa.

"Nema šta, Olimpijakos je veliki klub, ali to što je van terena ne sme i neće uticati u sredu. Za nas je najbitniji teren. Nismo došli ovde da razgledamo svlačionice, da me neko ne shvati pogrešno, nego da se prikažemo u najboljem mogućem svetlu", smireno je odgovorio Vulićević.

O ambicijama, posle beogradskih 1:3, sve je stalo u jednu rečenicu. Objektivnu...

"Čeka nas velika utakmica, imamo zaostatak, svesni smo gde smo grešili u prvoj utakmici, a mogu da obećam da smo ovde došli da skupo prodamo kožu".

Grčke kolege zanimalo je šta mu je poručio je Jagoš Vuković, novi štoper Olimpijakosa i Vulićevićev saigrač iz vremena u Vojvodini.

"Kratko smo se videli u Beogradu, samo nam je preneo da nas čeka vruća atmosfera kao njih na našem stadionu. Teme o kojima smo razgovarali više su se ticale onoga van fudbala", dodao je Miroslav Vulićević.

Drugi Miroslav, ali Đukić, tako je bio meta grčkih novinara, kojima je ponovio isto što i srpskim jutros: "da je Partizan došao na "Karaiskais" da "igra kao u Beogradu, da nametne ofanzivan stil, da dominira i traži pobedu".

Naročito zanimljv deo konferencije bilo je pitanje Đukiću mišljenje o tome što je ovog leta bio kandidat upravo za klupu Olimpijakosa, pre nego što su crveno-beli angažovali Besnika Hasija.

"Pominjalo se i prošle i ove godine da budem trener Olimpijakosa. Za mene je to čast, jer je reč o velikom klubu, međutim, sad sam u Partizanu u sve ću učiniti da moj tim prođe u sledeće kolo", uzvratio je Miroslav Đukić.

(foto: Aleksandar Joksić)