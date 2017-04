Konte: Ja sam kriv, nisam umeo da motivišem ekipu; Murinjo: Nema dodatne radosti zato što je to bio Čelsi...

Menadžeri Mančestera i Čelsija očekivano različito raspoloženi posle velikog derbija...

Razumljivo, potpuno različito raspoloženje u taborima Mančester Junajteda i Čelsija posle velikog derbija na Old Trafordu! Antonio Konte je ipak i pored poraza (0:2) zadržao staloženost. Očekivano, nije mogao da ne pomene neke loše sudijske odluke...

"Na prethodnom meču protiv Bornmuta primili smo gol u sličnoj situaciji kao danas, protiv Kristal Palasa imali smo jasnu igru rukom, protiv Stouka sumnjiv penal... Ali sve to nije važno. Sudijske odluke nisu bile dobre po nas. Nismo imali sreće", odgovarao je diplomatski konte kako bi izbegao kaznu FA.

"Zasluženo su nas pobedili. Pokazali su više želje i motivacije. A kada je situacija takva - onda je krivac trener. Znači ja. U ovom slučaju nisam bio u stanju da dovoljno dobro motivišem moju ekipu. Da bi se dobijale ovakve utakmice morate da imate veliki entuzijazam i motivaciju da biste stigli do cilja".

Konte je otkrio i šta ga brone posle ovog neuspeha...

"Ako neko misli da je za Čelsi normalno da osvoji titulu posle 10. mesta prošle sezone - grdno se vara. Počeli smo trku kao autsajderi. Totenhem je u dobroj formi i igra sa puno motiva. Moramo da odgovorimo na isti način", zaključio je italijanski stručnjak.

Žoze Murinjo bio je na udu kritika navijača kada se pojavio sastav Mančester Junajteda bez Zlatana Ibrahimovića. Posle meča, ipak, svi ti isti navijači i neverne Tome mogu samo da mu čestitaju.

"Nisam odmarao igrače za četvrtak. Izabrao sam tim za koji sam mislio da je najbolji u ovom trenutku. I na kup utakmicu smo otišli da igramo priotiv njih s istom taktikom. Dok nas je bilo 11 na terenu kontrolisali smo igru. Kada smo ostali sa desetoricom u 25. minutu Čelsi je iskoristio priliku i postao dominantan. Znali smo da će ih ovakva taktika onemogućiti da budu ono što žele".

Portugalac je stigao i da pohvali Markusa Rašforda:

"Odigrao je fantastično! Imao je istu šansu za gol i Stamfordu u kupu. Brži je od njihovih defanzivaca. Danas je uspeo ono što nije tada, zato je igrao sa mnogo više samopouzdanja i imao veću stabilnost".

To što je srušio svoj bivši klub, tvrdi Murinjo, nije ga dodatno obradovalo...

"Ne, nisam srećan zato što je to Čelsi, nego zato što su nam ova tri boda trebala. Ne osećam dodatnu radost zbog trijumfa protiv Čelsija. Mi smo pobedili lidera. Nevažno je da li je to Čelsi ili neki drugi klub", završio je Žoze Murinjo.

(foto: Action Images)