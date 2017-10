Konte potpuno poludeo: Ovde ima mnogo s..nja, pokušavate da stvorite probleme!

"Nije me briga šta novine pišu o mojoj budućnosti. Ovo je moj posao", kaže Italijan

Menadžer Čelsija Antonio Konte potpuno je poludeo na današnjoj konferenciji za medije pred gostovanje Bornmutu u Premijer ligi (subota 18.30).

Italijan je bio iziritiran pisanjem medija, koje je okrivio za stvaranje negativne atmosfere između njega i kluba. Ulje na vatru dolile si informacije oko Karla Anćelotija, navodno, najozbiljnijeg kandidata za preuzimanje klupe Plavaca.

„Postoji mnogo s..nja ovde, pokušavaju da stvore probleme između mene i kluba. U prošlosti sam odgovarao veoma dobro oko nesuglasica. To je nedostatak poštovanja. Postavljanje drugih ljudi na ovaj način nije korektno. To nije tačno i mrzim ovakvu vrstu situacije. Ja sam u kontaktu sa Kralom, on je moj prijatelj. On nije upoznat sa tim. Nije me briga šta novine pišu o mojoj budućnosti. Ovo je moj posao. Karla izuzetno poštujem, on je bio moj trener u Juventusu“, rekao je Konte.

(FOTO: Action images)