Konte precrtao još dvojicu i promenio broj telefona!

Menadžer Čelsija Antonio Konte kaže da neće stajati na putu Mičiju Bačuajiu i Davidu Luizu, ukoliko reše da ovog meseca napuste Stamford bridž. Italijan im je na ovaj način indirektno poručio kako na njih ne računa, te da dvojac neće moći da računa na ozbiljnu prolećnu minutažu.

Brazilac će se uskoro vratiti na teren posle povrede, međutim ne i u tim, jer ga je Danac Andreas Kristensen potpuno zasenio. S druge strane, Bačuaji je odigrao samo dve utakmice u Premijer ligi. Konte je mnogo rađe koristio Edena Azara kao lažnu devetku kada nije bilo Morate u startnih 11. Belgijanac nije nezadovoljan u Čelsiju, ali brine o svom statusu jer ne želi da propusti Mundijal, dok ostrvski mediji navode kako se Luiz sigurno neće pomiriti s činjenicom da će morati da greje klupu zbog Kristensena.

"Bio sam igrač i razumem kada je neko zabrinut jer želi na SP", kazao je Konte. "Isto tako razumem da je igrače važno držati srećnim, to je prioritet. Ali isto tako znam da naš igrački kadar nije prevelik, te da ne smemo sebi da dozvolimo da nekoga otpišemo bez angažovanja adekvatne zamene".

Prodajom Dijega Koste Italijan je dokazao da ne trpi nezadovoljne igrače i zato se Luizu i Bačuajiu daju minimalne šanse za ostanak...

"Kada je igrač nesrećan on onda to osećanja prenosi na ostale igrače. To mi se ne dopada i to ne dozvoljavam. Zato, ako tako nešto može da se izbegne, želim da izbegnem".

Čelsi ima velike planove ovog januara i kada je kupovina u pitanju. Antonio Konte "posavetovao" je upravu na šta bi trebalo se da se koncentrišu kada je pijaca u pitanju. Aleks Teljes i Aleks Sandro opcije su za defanzivnu liniju, a Toma Lemar i Ros Barkli za vezu. To je nešto što podpada pod realne ciljeve. Manje realna ili totalno nerealna opcija jesu Arturo Vidal iz Bajerna i Aleksis Sančez iz Arsenala.

"Govorimo o dva vrhunska igrača. Vidal je jedan od najboljih na svetu na svojoj poziciji. Isto važi i za Aleksisa na njegovoj. To je jedino što mogu da kažem".

Za kraj, Konte je poručio da on neće učestvovati u bilo kakvim pregovorima oko dovođenja igrača ove zime...

"Ne, ne! Promenio sam broj telefona... Ne ja. Neću se uključivati u te stvari. Dao sam svoje mišljenje i sada je na klubu da odluči koga će da kupi, u koga će da ulaže", podvukao je italijanski strtučnjak, koji na ovaj način očigledno skida deo odgovornosti sa sebe.

(foto: Action Images)