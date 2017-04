Konte se nije „primio“ na Murinjovu provokaciju: Njemu poštovanje, ali nisu ovo prijateljske utakmice pa da nema sukoba

Dvaput je bilo incidenata, šta će biti u Mančesteru?

Čelsi je nekim čudom prvi. I niko se ne brani sa 11 igrača kao što to čini taj tim.

Reče Žoze Murinjo.

Očigledna namera šefa struke Mančester junajteda da „podbode“ kolegu sa klupe Plavaca, Antonija Kontea, uoči nedeljnog derbija na Old Trafordu, nije naišla na očekivan efekat u svlačionici „Stamford bridža“, pošto Italijan ne daje ni pet para za izjave nekadašnjeg trenera tima iz Londona.

„Nemam ni najmanji problem sa Murinjom“, mirno uzvraća Konte pred put u Mančester. „Između nas vlada samo sportsko rivlastvo. Ništa više. Pred nama je utakmica koju i on i ja želimo da dobijemo. To je prirodno, normalno je da postoji sukob za vreme meča, ali se on kreće samo u okvirima sporta“.

Šta god pričao Konte jasno je svakom ko je gleda prethodna dva duela Čelsija i Mančestera da odnos sa Murinjom nije ni izbliza dobar. Jesenas, u prvenstvenom meču, Portugalac mu je zamerio što je pozivao publiku da slavi pobedu 4:0, a zaleteli su se jedan prema drugom i u nedavnom četvrtfinalu FA kupa.

„Prosto je. Sukob postoji samo dok traje meč. Nije ovo prijateljska utakmica pa da nema takvih detalja. Obe ekipe žele da osvoje tri boda i to je razlog zbog kojeg ćemo se obojica boriti za pobedu. Inače, ja nisam čovek konflikta. Ne volim ih. Više volim da se posvetim mom timu, ali je ponekad normalno da se treneri - bilo ja bilo neko drugi - nađem u ovakvoj situaciji. Generalno, ne volim to“.

A šta kaže Konte na to da se“ „njegova ekipa brani sa 11 igrača“?

„Nemam šta da kažem. Baš ništa. Murinjo je osvojio dosta toga sa Čelsijem, a ovaj tim mu je u prošlosti uvek ukazivao veliko poštovanje. To se ne menja. I dalje imamo veliko poštovanje prema njemu, ali i prema istoriji Mančestera“, dodao je Antonio Konte.

Derbi Mančester junajted - Čelsi, u okviru 33. kola Premijer lige na programu je u nedelju od 17 časova na Old Trafordu.

(FOTO: Action images)