Konteova narav: Kada nešto ne ide kako treba, spreman sam da ubijem nekoga!

Sjajni Italijan o neverovatnom usponu Plavaca, slepom verovanju u svoj rad i tome kako je ukrotio Dijega Kostu

Kada pomislite na ovaj trenutni Čelsi, prvo što vam pada nisu ni Dijego Kosta, ni Roman Abramovič - već samo Antonio Konte. Temperamentni Italijan je bio baš ono što je potrebno uspavanom gigantu da se ekspresno oporavi i utaba put ka šestoj šampionskoj tituli.

Bivši selektor Azura često pada u vatru pored aut-linije i radi nešto što mu van terena ne bi palo na pamet, ali možda je baš takvo njegovo ponašanje bilo ključno da ovaj tim Plavaca postane ono što jeste u ovom trenutku.

"Kada vidim da nešto ne ide kako treba, spreman sam da ubijem nekoga!", uz osmeh poručuje Konte, ali verovatno svestan da u tome ipak ima pola istine.

Koliko je posvećen detaljima pokazuje i činjenica da je Mozesa zamenio u finišu meča samo zbog toga što on i Kante nisu ispoštovali postavljanje na terenu kod kornera.

"Bio sam ljut zbog toga što je Kante trebalo da bude na Mozesovom mestu, koji je otišao u kazneni prostor da pokrije Arsenalovog šestog igrača. On nije trebalo da bude tu, pas sam ga zamenio Alesijom. Kante je izvanredan, on donosi mnogo kvaliteta, ali bi trebalo da dodatno nadogradi svoju igru. Njegov prvi pas je uvek horizontalan, a mora da bude vertikalan. Bio sam kao on, tako da sve razumem. On je stvarno dobar momak, uvek pomaže kolegama, bio je naša velika kupovina, iako je često umoran kada dođe do gola. On je još uvek mlad i može da se poboljša", rekao je Konte.

Njegov omiljeni sistem 3-4-3 uneo je revoluciju u Čelsijevu igru, ali i u engleski fudbal.

"Slepo verujem u ono što radim. Pobedili smo u prve tri utakmice, ali mi se nije dopala naša igrač. Bilo je delikatno vreme, ali ne i dramatično. Gledajući prošlu sezonu, ovaj tim ima praktično iste igrače, ali ne možeš odmah ružno pače da pretvorišu labude. Na kraju smo našli balans, a slepa vera u sopstvene ideje nam je pomogla. Napravio sam neke važne odluke".

Sa devet bodova prednosti na vrhu tabele titula deluje više nego blizu.

"Ne postoji ni jedan tim koji me previše brine, u tome mi pomaže igračko iskustvo. Osvojio sam Ligu šampiona, ali sam padao na drugim ispitima i još sam odličniji da pobedim. Ne može se govoriti o tituli, jer se svašta može dogoditi. Moramo da ostanemo mirni. Eto, Mančester Siti je pobedio Svonsi dva minuta pre kraja, a ja bih voleo da je bilo nerešeno".

Eden Azar igra spektakularno.

"On ima neverovatan talenat i zaista igra konstantno dobro".

Smirila se situacija u vezi sa Dijegom Kostom, čiju je narav temperamentni Italijan uspeo da smiri.

"Bio sam vrlo jasan sa njim, podigao sam glas i on je to razumeo. Sada je sve savršeno", zaključio je Konte.

