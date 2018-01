Korejska kopija bolja od originala - Čung je novi Đoković

Hjeon Čung savladao sa 3:0 svog teniskog idola u osmini finala Australijan opena. I pored poraza naš as je očigledno na pravom putu

Kako je to igrati protiv nekog ko do tančnina poznaje vašu igru, koji je posmatrao hiljade sati vaših mečeva, hiljade puta ponavljao vaše poteze, obožavao vas, ali ne i idealizovao... To je danas saznao Novak Đoković. Mladi 21-godišnji Hjeon Čung, trenutno 58. igrač sveta, više je nego zasluženo pobedio u osmini finala Australijan opena bez izgubljenog seta - 7:6 (4), 7:5, 7:6 (3) i poslao našeg asa na novi odmor i preko potreban nastavak oporavka.

Od samog starta meča videlo se da će biti teško jer je Korejac poveo odmah sa 4:0, vratio se Đoković, stigao i do taj-brejka, ali su tu krenuli problemi. Mnogo neiskorišćenih prilika, upornost protivnika i njegova hladna glava su presudili.

U drugom setu slična priča, vodio je Korjac ovoga puta sa 4:1, Novak je stizao, ali usput ostajao bez daha. Problemi sa laktom, a čini se i obućom ili stopalom uticali su očigledno na njegovu igru tako da je i tu deonicu meča prepustio mladom oponentu. Takođe, mučio se ceo meč sa servisom, zabeleživši prvi as tek u trećem setu, a dotle je već imao devet duplih grešaka.

Šest meseci pauze se vidi, još je "zarđao", ali se i dalje teško predaje. Pobednički duh je i dalje tu, samo telo da se "dotera". Novak definitivno još nema snage za velike turnira, a i koncentraccija, njegovo glavno oružje, ne sluša ga još u potpunosti. Ipak, nema mesta panici, sada sledi pauza do američkih mastersa u Indijan Velsu i Majamaiju koji se igraju početkom marta. Osim ako se pre toga ne pojavi u Dubaiju.

U trećem setu je Novak usporio, a i Čung je čini se, izgubio dah. Igrala sa se igra živaca, strpljenja u kojoj se naš as malo bolje snalazi. Ipak, slab servis koji ga je mučio ceo meč nije mu dao mira. Naravno, i njegov protivnik ga je odlično čitao, što i ne čudi s obzirom da mu je naš as teniski idol. Sve je rešeno u taj-brejku gde je Korejac odmah stekao veliku inicijativu i na kraju slavio. Potpuno zasluženo.

Što se tiče Novaka, on može da gleda samo pozitivno jer se vratio nakon pola godine, a i uglavnom je igrao veoma dobro. Sem toga, na prošlom Australijan openu je zaustavljen već u drugom, a ovaj put se probio do osmine finala zaradivši pritom 180 ATP poena, kojima naravno treba oduzeti prošlogodišnjih 45.

Naredni protivnik Korejcu je još jedan iznenađujući četvrtfinalista prvog grend slema sezone, Tenis Sandgren koji je u pet setova bio bolji od favorizovanog Austrijanca Dominika Tima.

(foto: Action Images)