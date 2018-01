Korejska teniska revolucija - HJEON ČUNG

Upoznajte 21-godišnjeg momka koji je pobedom nad idolom Novakom Đokovićem pokazao da je teniser budućnosti

Novak Đoković je do sada samo osam puta izgubio u Melburnu, iako je 14 puta učestvovao. Pored toga, osvojio je šest titula, a samo tri poraza su došla bez osvojenog seta. A te, teške poraze naneli su mu Marat Safin, Rodžer Federer i - Hjeon Čung.

Samo ako "živite u rupi" niste saznali da je mladi Korejac savladao našeg asa sa 3:0 u ovogodišnjoj osmini finala prvog grend slema sezone. Hjeon Čung je novo tenisko ime, momak o kojem tek saznajemo zanimljive stvari. Trenutno 58. igrač na ATP listi, sa 21 godinom jedan od najtalentovanijih na turu pokazao je i na ovom Australijan openu da je izuzetno kvalitetan igrač. I čini se da ga samo čudo može zaustaviti da uđe u polufinale, to jest još jedno veliko, ako ne i najveće iznenađenje turnira, Amerikanac Tenis Sandgren. Ali pošto njih dvojica meč igraju prekosutra, red je da se upoznamo sa momkom koji je pošteno isprašio svog idola, Novaka Đokovića.

ČUNG OSVAJA AO - KVOTA 20,0

Čung je rođen pre 21 godine u Suvonu, u severoistočnom delu Južne Koreje, a u svet tenisa je ušao zbog urođene kratkovidosti. Naime, ofalmolog je savetovao njegovim roditeljima da njihov sin što više vremena gleda u zelenu boju, pošto je poznato da je ona lekovita za oči. Nakon dužeg razmišljanja otac Seok-Jin je došao na ideju da ga upišu na tenis ne bi li mladi Čung gledao neprestano u lopticu što je trebalo da mu pomogne da nauči oči da dobro fokusiraju sliku. Ovaj "lek" mu nije mnogo pomogao pošto su naočare ostale kao njegov verni pratilac kroz život, ali su zato Koreja, ali i beli sport dobili velikog asa. Momka koji će tek da pokaže koliko vredi. A koliko vredi upravo je pokazao osvetom nad Novakom Đokovićem koji ga je pre dve godine pobedio upravo na Australijan openu.

"Ništa se ovom mojom pobednom nije mnogo promenilo jer i dalje moram da pitam Novaka za slikanje", našalio se Čung pred novinarima nakon pobede nad svojim idolom.

Hjeon Čung, koji je usput odslužio i obavezni vojni rok, još je u juniorskim danima pokazao da je jedan od najvećih talenata na turu, pre svega kada je 2013. stigao do finala juniorskog Vimbldona pobedivši usput Nika Kirjosa i Bornu Ćorića, a da je možda i najkvalitetniji pokazao je pobedom na završnom mastersu sezone u Milanu minulog novembra gde su se okupili najbolji teniseri do 21 godine. Dve godine je proveo na teniskoj akademiji Nika Bolitjerija na Floridi, a jedan od trenera mu je bivši veliki as, Majkl Čeng.

"Trebaće nam još nekoliko godina da stignemo veliku četvorku. A taj prvi poraz od Novaka je bio idelano iskustvo, savršeno za učenje od velikog majstora. Novak igra snažno na osnovnoj liniji, mentalno je jak, sve je kod njega dobro i perfektno kada je zdrav. Zato se i ugledam na njega, što nikada nisam krio", jasan je Čung.

On je danas ujedno postao i najuspešnji teniser u istoriji njegove zemlje plasmanom u četvrtfinale nekog od četiri grend slema. Srpska teniska revolucija je krenula 2007. godine, a Korejci su očigledno čekali još 11 godina da nam se pridruže.

HJEON ČUNG

(J. Koreja)

DATUM ROĐENJA: 19. maj 1996. g.

VISINA, TEŽINA: 188 cm, 87 kg

MESTO ROĐENJA: Suvon

ATP PLASMAN: 58.

ATP TITULE: 1

POBEDE: 57

PORAZI: 45

ZARADA: 1.709.608 $

(foto: Action Images)