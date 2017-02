Krađa! Real se digao iz mrtvih, sramne sudije slomile srce autsajderima (FOTO)

Andora bila veoma blizu istorijske pobede

Umalo senzacija u Španiji. Ali, sudije su umešale prste. Real Madrid savladao je Andoru u četvrtfinalu Kupa Kralja s 99:93 i to posle produžetka. Ali, napad u kom je Kralj došao do produžetka Serhio Ljulj je nagazio na liniju pola terena i trebalo je da lopta bude dodeljena Andori. Ipak, lopta je u tom napadu stigla do Rendolfa koji je dao trojku, pa je u produžetku Real odradio posao. A očigledno i sudije...

Evo i kako je tekao meč...

Andora je vodila tokom tri četvrtine, a u poslednjoj se igralo poen za poen. Na osam minuta pre kraja Rudi Fernandez je dobio nesportski faul i Andora se odvojila na pet razlike, a potom je pogodio i Tanasis Adetokunbo i autsajder je otišao na sedam poena prednosti, ali su potom Kerol i Noćioni to sa dve trojke lako spustili.

I tako koš za koš sve do samog kraja. Koš za koš. Trojka na trojku. Sve do poslednjeg minuta kada je Andora vodila s četiri razlike, potom je Kerol dao trojku na 14 sekundi do kraja i gledali smo pravi triler. Albisi je pogodio dva bacanja, a potom je Entoni Rendolf ubacio trojku za izjednačenje na četiri sekunde pre kraja, i treba reći da je Ljulj prešao u svoj deo terena u toj akciji. A Albisi nije realizovao poslednji napad za pobedu Andore.

Otišlo se u produžetak, a tamo je opet Rendolf dominirao i bio čovek odluke. Andora je pala i povratka nije bilo. Izvukao se Real, glava mu je bila na giljotini.

Rendolf je dao 25 poena, Šermandini 27, Ljulj 22. Naš Oliver Stević četiri poena i osam skokova.

U polufinalu Real će igrati protiv domaćina Baskonije koja je ranije danas bila bolja od Tenerifa s 90:81.

