Kraj jedne ere? Pijetlović napušta Pro Reko, Filipović se lomi! Italija gubi trku sa Mađarskom

Pitanje je i da li će Gavril Subotić ostati u Posilipu, a Brešu je već kapicom budimpeštankog OSC zamenio Nemanja Ubović

Veličina slova A A A

Evropski klupski vaterpolo definitivno doživljava tektonske promene ovih dana i naravno da su srpski igrači ponovo u centru pažnje. Italija polako, ali sigurno pada u drugi plan, a sada je njeno mesto preuzela Mađarska. Čeka nas burno transfer leto, a glavna današnja vest stiže iz Pro Reka čije redove će kako sada stoje stvari napustiti dva verovatno najbolja igrača Filip Filipović i Duško Pijetlović.

To je posledica više stvari. Pro Reko ni ove godine nije uspeo da osvoji Ligu šampiona, titulu prvaka Evrope uzeo je mađarski Solnok i potvrdio da slava, a bogami i kapital idu u panonsku niziju. Druga važna stvar, kako prenose italijanski mediji, kada je u pitanju Filipović, želja srpskog asa je da igra konstantno, a prošle sezone bio je registrovan samo za nastupe u Ligi šampiona.

Da bi to uradio trener Pro Reka Vladimir Vujasinović, morao bi nekog drugog da skine sa spiska igrača za nastupe u igi, Ivovića ili Mandića, a pitanje je koliko je to realno. U svakom slučaju, lokalni izvori navode da će sve biti mnogo jasnije narednih dana, ali deluje da će Pro Reko doživeti ozbiljne promene, a na sve to trebalo bi imati u vidu da se u Italiji i dalje vodi računa o kvoti stranaca.

Filipović je za Pro Reko igrao od 2009. do 2012, potom je usledila dvogodišnja epizoda u Radničkom iz Kragujevca i povratak u italijanske bazene. Bez dileme, radi se o vaterpolisti koji nosi igru giganta iz okoline Đenove i njegov odlazak predstavljaće veliki udarac za Reko. Poput Filipovića, i Pijetloviću je ovo drugi mandat u italijanskom klubu, takođe ga je započeo 2014.

Ako zaista napuste sadašnji klub, ne bi bilo preveliko iznenađenje da obuku kapicu nekog od najboljih mađarskih klubova. Istovremeno, to će biti i krunski dokaz da su sada Mađari šefovi u evropskim bazenima, barem kada su u pitanju klubovi. Ne bi trebalo zaboraviti ni da je mađarski Solnok prošle godine napravio veliki posao dovođenjem Andrije Prlainovića takođe iz Pro Reka.

Selidbu iz Italije u Budimpeštu obavio je još jedan srpski vaterpolista Nemanja Ubović koji je iz Breše prešao u OSC i zato sada klub iz Lombardije traži zamenu. A mogao bi da je nađe opet u Srbiji, jer prema tvrdnjama lokalnih medija, Breša ozbiljno snima Radomira Drašovića iz Partizana, koji je ove sezone uz Nikolu Jakšića bio najzaslužniji za duplu krunu crno-belih. A Jakšić je, pogađate, završio u Mađarskoj, tačnije u redovima Ferencvaroša o čemu smo nedavno pisali.

Ali ni ovde nije kraj priče o prelaznom roku i srpskim vaterpolistima, Italiji i Mađarskoj. Gavril Subotić, član Posilipa iz Napulja, takođe je zanimljiv pojedinim klubovima iz mađarske lige. Međutim, Napolitanci žele da zadrže nekadašnjeg igrača Partizana, ali pitanje je da li e uspeti u toj nameri.

Mađarski vaterpolo je, jasno je to, u velikoj ekspanziji, Solnok i Eger su ove sezone igrali završni turnir Lige šampiona, a Ferencvaroš je osvojio Evrokup. I, prema onome što su nam nedavno rekli i Prlainović i Živko Gocić, ne nameravaju naše severne komšije tu da se zaustave. Očigledno nas čela vrelo vaterpolo leto, možda i najzanimljiviji prelazni rok u istoriji evropskog klupskog vaterpola.

(FOTO: Action Images)