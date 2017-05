Kraj karijere? Ma kakvi, još ćemo mi gledati Zlatana

Šveđanin se podvrgnuo uspešnoj operaciji kolena

Zlatan Ibrahimović podvrgnuo se uspešnoj operaciji kolena i biće spreman da se vrati fudbalu kada se bude oporavio, vesti su koje nam stižu iz Engleske ovog jutra.

Napadač Mančester Junajteda povredio je prednje ukrštene ligamente tokom četvrtfinalnog obračuna u Ligi Evrope protiv Anderlehta.

Postojao je određeni strah da bi ova povreda za 35-godišnjeg Zlatana mogla da znači kraj karijere, ali na sreću svih ljubitelja fudbala to nije slučaj.

"Zlatan je imao uspešnu operaciju. On će biti na tretmanu potpunog oporavka i nije doživeo povredu koja će mu završiti karijeru. On je operisan u Pitsburgu. Zlatan neće davati intervjue, a nove informacije nećemo skorije davati", rekao je njegov menadžer Mino Rajola.

Menadžer Mančester Junajteda Žoze Murinjo ponudio je Ibri da provede još jednu sezonu u Junajtedu, ali je Šveđanin to odbio zbog ponosa.

Zlatan je nedavno istakao da je spreman da se izbori sa ovakvim problemom koji mu je stao na put.

"Proći ću kroz ovo kao što sam kroz sve prolazio i vratiću se jači. I do sada sam igrao sa jednom nogom tako da nije problem. Jedna stvar je sigurna, ja odlučujem kada će biti kraj, a ne nešto drugo. Odustajanje nije opcija. Vidimo se uskoro".

