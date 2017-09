Kraj karijere nije ni na vidiku!

Naš najbolji teniser govorio je u emisiji Top tenis o trenutnom stanju u teniskom svetu, ali i životu

Novaka Đokovića već neko vreme ne gledamo na teniskom terenu, oko dva meseca, a razlog je povreda lakta. Zbog toga njegova pauza i dalje traje, a povratak na teren najavljen je početkom 2018. godine. Novak je gostovao u emisiji Top tenis na Sport klubu i govorio o trenutnom momentu u karijeri, ali i životu.

Ono glavno - kraj karijere nije ni blizu!

„Drago mi je što imam ovih šest meseci da mogu na neki način da organizujem svoj život, da postavim temelje i za svoju igru i za svoje telo i za svoj život u narednih ne znam koliko godina. Ja volim da kažem deset godina, pa videćemo koliko će sve to trajati u profesionalnom tenisu. Stvarno nemam nameru, niti mi je na vidiku kraj. Želim još da igram, da se dokazujem, sebi pa i drugima. Prosto da pomeram granice, da usavršavam sebe. Verujem da, koliko god da sam do sada postigao u tenisu, da ima još mnogo toga što mogu da postignem i usavršim. Vidim elemente igre u kojima vidim mnogo prostora za napredak. Možda drugi to ne vide, ali ja vidim, drago mi je da i moj tim to vidi, tako da ima prostora da se posvetimo analizi moje igre. Prvi put u životu da imam pet meseci kada mogu postepeno da podižem nivo i kondicije i igre i da se psihički spremim da kada uđem u novu sezonu nadam se budem na svom vrhuncu“, rekao je Đoković.

Novak, iako ne igra, konstatno radi na kondiciji.

"Trudim se da budem u formi, tenis nažalost ne igram zbog lakta. Radim mnogo kondicije, radim svaki dan, trudim se da budem u formi. Već je prošlo dva meseca kako sam bez reketa, tako da mi je ovaj period dobro došao. Nedostaje mi takmičenje, ali ne do te mere da ne znam šta ću drugo da radim. Imam mnogo lepih stvari koje mi se trenutno dešavaju, najlepša je naravno što smo Jelena i ja pre dve nedelje drugi put postali roditelji, tako da sam najviše okupiran porodicom", rekao je Đoković.