KRAJ PRIČE - Rajola pobedio, Donaruma odlazi iz Milana!

Milan obavestio javnost da mladi golman ne ostaje u klubu

Konačno, odluka je pala - Đanluiđi Donaruma je odbio Milan i rešio da napusti klub.

Saga koja je trajala mesecima je danas zavešna dugo čekanim sastankom Milanovog rukovodstva i Donaruminog menadžera u klupskim prostorijama. Rajola je došao sa porukom da supertalentovani golman odbija uslove koje mu je ponudio Milan za nastavak saradnje i posle 40 minuta napustio sastanak.

To znači da Milan ovog leta mora da proda Donarumu ili će sledećeg leta otići bez obeštećenja kada mu ugovor istkene. Kakvu će strategiju zauzeti Milan, znaće se narednih dana…

Podsetimo, Donarumi je ponuđen ugovor vredan 4.500.000 evra po sezoni koji bi sa bonusima mogao da naraste do 5.000.000 evra godišnje. Nije bilo dovoljno… Ina;e, do sada je yara]ivao 160.000 evra godipnje.

“Mino Rajola nas je obavestio da Đanluiđi ne želi da produži ugovor sa Milanom. To je odluka koju je doneo igrač”, rekao je Milanov direktor Marko Fasone posle sastanka.

Fasone je potom malo detaljnije objasnio situaciju.

“Ja i direktor Miralbeli pre 10 dana igraču ponudili više nego zanimljiv ugovor, sa čak i jačim ciframa od onih koje su se pominjale po medijima. On je napravio procenu koja nije bila samo ekonomskog karaktera, već tehničkog i profesionalnog. Posle toga nas je infromisao da ne želi da produži ugovor, tako da ostaje u Milanu do 30. juna 2018. godine”, rekao je Fasone.

Milanov čelnik nije krio razočaranje ovakvom odlukom.

“Iznenađeni smo jer smo se nadali da će Donaruma biti dugogodišnji golman Milana u budućnosti i da ćemo oko njega praviti tim. Ostaje gorak ukus, ali moramo da nastavimo dalje”.