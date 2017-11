Krajinović protiv Iznera za finale u Gradu svetlosti

Amerikanac slavio nad Del Potrom i u polufinalu mastersa u Parizu igra protiv nadahnutog Srbina

Filip Krajinović je saznao ime protivnika sa kojim će se boriti sutra za ulazak u finale mastersa u Parizu.

U pitanju je 206 cm visoki Amerikanac, Džon Izner. As poznat po gromovitim servisima slavio je nakon velike borbe u tri seta nad Argentincem Huanom Martinom del Potrom, rezulatatom 6:4, 6:7 (5), 6:4. Delpo je ovim porazom najverovatnije izgubio mogućnost da se nađe među osam najboljih tensiera u 2017. i tako se plasira na završni mastres u Londonu.

Krajkinović se probio do polufinala pošto je imao sreću da mu Rafa Nadal preda meč zbog povrede kolena. Naš as u poslednje vreme igra najbolje u životu i od ponedeljka će po prvi put u karijeri ući među najboljih 50 na svetu. Biće to prvi susret 25-godišnjaka iz Sombora i Amerikanca koji je u nekoliko navrata gostovao u našoj prestonici, što u Dejvis kupu, što na ugašenom ATP turniru koji je organizovala porodica Đoković, Serbia openu.

(foto: Action Images)