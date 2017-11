Kralj je ćutke gledao dok su Gist i Rivers rušili madridsku tvrđavu (VIDEO)

Imao je Real pobedu u šaci. Bar se tako činilo posle prvog poluvremena u kojem je Luka Dončić trčao kroz Panatinaikosovu odbranu kao da je obukao odelo nevidljivog. Ali u drugom poluvremenu sve se okrenulo za 180 stepeni. Kralj se uobrazio, a Džejms Gist i Kej Si Rivers su zasukali rivale i krenuli da udaraju. Atinski Zeleni uspeli su da se vrate iz mrtvih i Real bace u nokdaun - 82:80 u uzbudljivom meču u Atini.

Uzbudljivom zahvaljujući tome što se Real u drugom poluvremenu potpuno uspavao. U dve poslednje deonice ubacio je 26 poena, dva manje nego u prvoj četvrtini samoj. U drugoj je ubacio još 26, pa je na poluvreme otišao sa ogromnom zalihom u džepu - 54:40. Sticao se utisak da je sve bilo gotovoto. Fakundo Kampaco je početkom treće deonice pogodio i za maksimalnih 56:40.

I onda šok. Džejms Gist je sa šest poena povukao seriju Panatinaikosa od 13:0. Ćavi Paskval je pronašao petorku kadru da se pobije sa Špancima. Kej-Si Rivers se raspucao, potegao je i Nik Kalates. U završnici te četrvrtine se probudio i Kris Singlton. Na odmor pred poslednju četvrtinu Realovaa prednost okrnjena je na dostižnih 69:64.

A Panatinaikos je tek počinjao.

Rivers je nastavio da zasipa protivnički obruč i u drugom poluvremenu i baš posle još jedne njegove trojke Panatinaikos je četiri i po minuta pre kraja konačno poveo - 75:73. Minut pre kraja Dončić je opet poravnao rezultat, Trej Tomkins sa penala Realu doneo poen prednosti... Neočekivani junak bio je Nikos Papas! Trojka za 80:78 svega 22 sekunda pre kraja. Uzvratio je Dončić, ali ni Gistu nije zadrhtala ruka sa penala. Imao je Real 15 sekundi za poslednji napad, Tomkins je dve sekunde pre kraja promašio za pobedu.

Rivers je sa 20 poena bio najefikasniji na parketu, Gist je dodao 17 uz sedam skokova, Kalates 12, ali uz osam asistencija. U poraženom Realu Dončić ubedljivo ispred svih sa 19 poena, šest skokova i tri asistencije. Međutim, upravo je Dončić imao i osam od Realovih 15 izgubljenih lopti, a upravo je ta nesigurnost u organizaciji napada statistički gledano bio segment igre gde je Kraljevski klub izgubio utakmicu.

.@RMBaloncesto showtime!@luka7doncic with the wraparound laser pass to Tavares for the dunk #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/NUFuAjhmhW