Kraljevska moć je beskrajna! Ljulj i Mačijulis pokosili CSKA! (VIDEO)

Šampion Evrope ponovo je na kolenima! Posle Fenerbahčea, potom i Crvene zvezde na kraju 2016. godine, CSKA je 2017. godinu u Evroligi započeo - neuspehom. Teško da bi ijedan klub na tlu Starog kontinenta nešto mogao da uradi protiv razigranog mađioničara Serhija Ljulja, ali i raspucanog Jonasa Mačijulisa. Čak i kada je na drugoj strani terena moćni CSKA, sa sve Milošem Teodosićem i Nandom De Koloom. Kraljevski klub nastavio je fantastičnu seriju pobeda u Barklakard Centru i protiv ekipe Dimitrisa Itudisa ubeležio jedanaestu recku u svim takmičenjima - 95:85 (23:24, 27:22, 24:24, 21:15).

A upravo će trijumf nad CSKA zalečiti sve rane koje je Realova vojska pretrpela u poslednje vreme - počev od Crvene zvezde, potom i Betisa, a onda i Baskonije pre tri godine.

Na 35 minuta rezultatske klackalice nadovezala su se pet minuta spektakularnog finiša, u kojem je Real pokazao kompletnu moć, a sve zahvaljujući neverovatnom Ljulju koji je večeras pogađao spektakularne hice sa distance. Uključujući i trojku sa gotovo 11 metara.

AGAIN. @23Llull goes ever deeper with his latest three-point heave.#7DAYSMagicMoment #RMBCSK pic.twitter.com/MluIREnSvE