Kraljevski rebus: Kako do gola protiv najbolje odbrane Evrope?

Svaki jak sistem ima svoju „Ahilovu petu“, isto je i u redovima Juventusa

Nećemo da otkrijemo vodu ako konstatujemo da Juventus ima daleko najbolju odbranu u Evropi. Dovoljno je samo baciti letimični pogled na statistiku i videti da se mreža Đanluiđija Bufona zatresla tek tri puta u Ligi šampiona (dva puta u grupi, jednom u nokaut fazi). Detaljnija statistika kaže da je Stara dama primila tek 38 golova u 66 utakmica, a da je u čak 28 navrata bilo mirno.

Zato je jedno od glavnih pitanja u taboru madridskog Reala - kako do gola protiv granitnog bedema ispred Điđijeve crte?

Juventusov moćni defanzivni sistem Masimilijano Alegri doveo je do savršenstva. Protivnici su imali prilike da dođu do kaznenog prostora, ali su teško uspevali da materijalizuju šanse. To je ono što je konstantno mučilo mnoge timove, bilo da je to odavno prežaljena Peskara ili Barselona, koja je u četvrtfinalnom dvomeču ostala na nuli. Ili Monako kao jedan od najjačih napadačkih sistema ove sezone - samo s jednom reckom.

Ali, svaki veliki sistem ima svoju „Ahilovu petu“. Tako je i sa Juventusom. Zato su kolege iz španske Marke napravile temeljnu analizu kako će igračima Reala biti najlakše da dođu do cilja.

I rezultati su sledeći. Gotovo 85 odsto golova koje je Juventus primio ove sezone dolazio je iz kaznenog prostora, a većina je pala u ili na liniji peterca. To znači da su rivali praktično morali na silu da ušetaju u gol kako bi savladali Bufona.

Jedan od načina da se dođe do recke jeste igra iz kombinacija. Štit koji je Alegri izgradio oko gola praktično onemogućava protivnicima da pronađu individualna rešenja, što znači da je za uspeh potrebna igra sa mnogo utrčavanja i pravovremenih dodavanja. A tu je Real specijalista. Juventus je na ovaj način primio gotovo 80 odsto golova ove sezone. A igrači poput Iska, Modrića i Krosa stvoreni su za završna dodavanja, od kojih i najmoćniji sistemi padaju. Za ostalo tu su Ronaldo, Bejl i Benzema ili Morata.

Zatim, tu su korneri. Jeste, Alegri je defanzivni posao poverio u ruke italijanskim mašinama Bufonu, Kjeliniju, Bonućiju i društvu. Ali, čak i oni nisu nepremostive prepreke. Posebno kada u kazneni prostor stižu lopte sa boka. Šest golova palo je kada su se izvodili korneri s leve strane. Jedan s desne. Tu takođe treba dodati i centaršuteve iz bočnih slobodnih udaraca. A tu su Kristijano Ronaldo i Serhio Ramos letalni.

Temeljna statistika kaže da, ipak, Juventus zna da se brani relativno dobro i u tim situacijama. Od 524 upućena centaršuta ka golu, igrači Juventusa raščistili su opasnost u 479 navrata. Suparnici su do lopte uspevali da stignu tek u 45 navrata.

Još jedna Juventusova boljka jeste leva odbrambena strana, koju je ove sezone najviše čuvao Aleks Sandro. Stara dama je ove sezone primila čak sedam golova kada su napadi protivnika dolazili upravo s desne napadačke, odnosno leve defanzivne strane.

Doduše, identičan broj golova došao je iz centralnih pozicija, a samo četiri s leve ofanzivne, iliti desne odbrambene strane.

Realu će biti potrebno mnogo raspoloženih igrača, ali i mnogo energije kako bi rešila ovaj rebus.

