Kralju, idi, ima ko da igra za Bajern: Varijante sa Goreckom - sve pozicije, formacije, ko je siguran, a ko trpi?

Jedno je sigurno: Bajern je pobedio i pobeđivaće. Opet. Ako je nešto izvesno u nemačkom fudbalu, onda je to poslovna politika Bavaraca: bez ulaganja velikog novca, oslanjanje na mlade snage, dovođenjem iz klubova gde ovi ne igraju (Kingsli Koman, Hames Rodrigez) ili „čerupanjem“ pretnji, ne možemo reći i konkurente, u Bundesligi, pa su tako posle Borusije Dortmunda i Hofenhajma prešlii na Šalke.

Dolazak Leona Gorecke (ugovor potpisan, postaje važeći 1. jula) trebalo bi da znači da je gigat sa Alijanc arene obezbedio budućnost. Nosioci igre poput Manuela Nojera, Roberta Levandovskog, Tomasa Milera i Matsa Humelsa su „vezani“ dugogodišnjim ugovorima i skoro je neizvodljivo da neko od njih ode, uskoro počinju pregovori da iskusni vezisti Arjen Roben i Frenk Riberi produže saradnju i posle leta, a pravi talas talenata zapljuskuje Minhen usled saznanja da Bajern, posebno u veznom redu, ima igrače budućnosti kao što su Kingsli Koman (21 godina), Serž Gnabri (22, na pozajmici u Hofenhajmu do kraja sezone), Korentin Toliso (23), malo stariji Tijago Alkantara (26) i Hames Rodrigez (26), a nadolaze Niklas Dorš (20), Fabijan Benko (19)...

Povrh svega, od naredne sezone tu je i Leon Gorecka (22). Što znači da neko mora da ide. Savršeno upućen u zbivanja u šampionu Nemačke Bild prenosi da je izbor pao na - Artura Vidala.

Kad se ovo prvenstvo završi Čileanac će ući u poslednju godinu ugovora sa Bajernom, a uprava kluba je spremna da ga proda. Iz dva razloga. Prvi je ekonomske prirode, jer je to poslednja šansa da zaradi nešto njegovim transferom. A drugi čisto sportski, pošto bi dolaskom Gorecke minutaža nekadašnjeg prvotimca Juventusa značajno opala.

Odavno se šuška da bi baš zbog navedenog King Arturo (Kralj Arturo) - kako je sam sebe prozvao na Tviteru - mogao opet da sarađuje sa Antonijiom Konteom. I to u Čelsiju. Italijan ga je jurio i prošlo leto. U novembru je stigla informacija da je Bajern voljan da pusti svoju „dvadesettrojku“ za 50.000.000 evra. Možda će na leto tražiti i više s obzirom na skok cena na tržištu, ali pod uslovom da Konte ostane na Stamford bridžu ovu priliku ne bi smeo da propusti.

„Čuo sam i ja za to da me Čelsi želi, ali sam trenutno posvećen samo Bajernu. Imamo sjajan tim i visoke ciljeve. Želimo da osvojimo sve što je moguće ove sezone“, rekao je Vidal.

Drugi kandidat za njegov potpis je Inter. Ni Nerazurima novac neće biti problem. Ostaje samo da vidimo kom će se carstvu Vidal privoleti. Pogotovo ukoliko Jup Hajnkes opet odloži odlazak u penziju i ostane na klupi još godinu dana, jer nije baš veliki poštovalac Artura, a imaće na raspolaganju osam godina mlađeg Gorecku.

„Za Bundesligu je važno što je Leon ostao u Nemačkoj. Pametan je momak, ima dobar karakter, spreman je da se takmiči“, rekao je o poslednjem novajliji iskusni trenerski vuk.

Bilo da on ostane ili dođu Tomas Tuhel, Julijan Hagelsman ili Ralf Hasenhutl, Bajern će imati niz mogućnosti sa Leonom Goreckom. Reč je o modernom fudbaleru, sposobnom da pokrije sve pozicije u veznom redu, čak je legendarni Lotar Mateus obznanio „podseća na mene s početka karijere“. A svi znamo da je Mateus mogao da igra sve i uglavnom mu niko nije mogao ništa.

Kako bilo, postoje najmanje četiri taktičke opcije sa Leonom Goreckom u Bajernovom timu.

OPCIJA 1: Gorecka spada u grupu plemenitih fudbalera, sposobnih da osmišljavaju akcije, dele pasove unapred ili samo završavaju akcije i zato ga većina stručnjaka vidi kao centralnog vezistu, blago pomerenog u desnu stranu u sadašnjem sistemu 4-1-4-1 (povremeno u 3-4-3) i gde njegova svojstva ofanzivca dolaze do izražaja. U tom slučaju trpi letos angažovani Korentin Toliso, a kao što se može videti iz priloženog pretpostavka je da u ovom sistemu ne bi bilo mesta ni za Tijaga Alkantaru.

OPCIJA 2: Ako je u prvoj varijanti bio „osmica“, onda je u ovoj nešto što se tradicionalnim fudbalskim jezikom nazivalo „šesticom“. Tad bi Bajern igrao samo sa jednim zadnjim veznim, a doskorašnji fudbaler Šalkea bi bio spona između odbrane i ofanzivnog dela tima. Izvisili bi Alkantara i Toliso.

GOAL | There are four variants ways that how Bayern could line up with the new signing Leon Goretzka:



#1. As number eight in 4-1-4-1 (4-3-3)

#2. As number six in 4-1-4-1

#3 As half right midfielder in 4-4-2

#4. As central midfielder in 3-4-3 pic.twitter.com/ETa6eFdySh