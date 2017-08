Kreću i Turci: Dobro plaćen kvalitet!

Turski klubovi nastavili su sa dovođenjem poznatih igrača, uglavnom bez obeštećenja, a sastavi Bešiktaša, Galatasaraja, Fenerbahčea i Bašakšehira garantuju izuzetno zanimljivu sezonu

Veličina slova A A A

Potroši mnogo novca i imaćeš kvalitetnu ligu i jake klubove. Tim motivom se proteklih nekoliko godina vodio veliki broj turskih klubova i na kraju uspeo da se izbori za svoje mesto na evrosceni, a turski šampionat za poziciju među kvalitetnijim i zanimljivijim šampionatima Starog kontinenta. Neki će reći da je to moralo i mnogo bolje s obzirom na količinu uloženih sredstava, ali to je već tema za širu polemiku. Ovog vikenda, utakmicom između Bašakšehira i Burse (petak, 20.45) započeće 60. izdanje tamošnje Superlige, koje bi po nekim procenama moglo da bude zanimljivije nego ikada ranije, s obzirom na to da će mnogi timovi tražiti svoje mesto po suncem. Fenerbahče, Galatasaraj, a što da ne i Bašakšehir, pokušaće da skinu s trona šampiona Bešiktaš, koji u ovu sezonu ulazi kao glavni favorit, ali mu to ne garantuje da će uspeti da odbrani titulu.

Bešiktašova osnovna snaga jeste to što je Šenol Guneš na okupu uspeo da sačuva okosnicu ekipe, koja je ojačana iskusnim asovima Alvarom Negredom, Pepeom i Gari Medelom. To će aktuelnom šampionu doneti dodatni kvalitet u prvenstvu, ali pre svega u Ligi šampiona, u kojoj pomenuti igrači imaju mnogo iskustva.

GALATA SE NAJVIŠE POTROŠILA, OSTALI SKROMNI

Najviše novca u igrački kadar uložio je Galatasaraj, čijoj je upravi očigledno dosta prosečnosti i kaskanja za ostalim velikanima, pa želi ponovo da vidi svoj klub u borbi za titulu. Lavovi iz Istanbula su potrošili 34.000.000 evra za dovođenje igrača, a najviše je plaćen Junes Belanda iz Dinamo Kijeva – 8.000.000 evra. Tu su još i Badu Ndijaje, Majkon, Fernando, Marijano, Gomis... Izvesno je da će sastav Igora Tudora biti u samom vrhu, a da li će se umešati u borbu za titulu, ostaje da se vidi. Da je pred hrvatskim strategom veliki posao pokazala je i neplanirana eliminacija u kvalifikacijama za Ligu Evrope od skromnog Estersunda.

Fenerbahče je potrošio samo 6.000.000, ali je doveo koga treba. Nabil Dirar i Matje Valbuena su doneli dodatni kvalitet, a tu su i Karlos Kameni i Maurisio Isla, koji su stigli kao slobodni igrači. Ajkutu Kočamanu je iz kluba jasno stavljeno do znanja da se titula mora osvojiti. Drugo mesto Bašakšehira iz prošle sezone je za mnoge predstavljalo pravo iznenađenje, ali u pitanju je pravi mali “tim snova“ iz Istanbula. Ovaj klub je potrošio svega 3.600.000 evra na obeštećenja u dosadašnjem toku prelaznog roka, ali se čini da je daleko veća svota novca otišla na plate igrača koji su stigli bez naknade. Tim iz prošle godine je nadograđen Gokanom inlerom, Gaelom Klišijem, Eljerom Elijom i drugima. Sastav koji pored pomenutih igrača u svojim redovima ima i Emrea Belezoglua, odnosno Emanuela Adebajora, mora se smatrati ozbiljnim kandidatom za najviši plasman.

MALATIJA DEBITANT, SIVAS I GECTEPE POVRATNICI

Prošle sezone elitni rang turskog fudbala napustili su Rize, Gazijantep i Adana, dok su njihova mesta zauzeli Sivas, Malatija i Goztepe. Sivas je to učinio ekspresno, nakon samo jedne godine u drugoligaškom rangu, dok je recimo Malatiji ovo debitantski nastup u elitnom rangu turskog fudbala.

MOZZAR KVOTE

(1,38) Istanbul Bašakšehir (4,70) Bursa (8,50)

Ova godina se donekle može smatrati i godinom štednje, s obzirom na to da je do sada u letnjem prelaznom rok u ukupno potrošeno 67.000.000 evra, dok je profit od prodaje 72.000.000 evra. Potrošena svota novca je značajno manja od nekih iz prethodnih godina, jer se, recimo, u letnjem prelaznom roku pred početak sezone 2011/2012. potrošilo 108.000.000. Ipak, treba imati na umu i da je do kraja prelaznog roka ostalo dvadesetak dana. Dovoljno da oni najbogatiji dodatno odreše kesu.

PROMENE U SUPER LIGU

BEŠIKTAŠ

Došli: Gari Medel (Inter) Alvaro Negredo (Valensija), Džermejn Lens (Sanderlend), Džaner Erkin (Inter), Orkan Činar (Gazijantep), Antič Nukan (Lajpcig), Utku Javakuran (slobodan igrač), Pepe (slobodan igrač).

Otišli: Marselo (Lion), Rodolfo (Flamengo), Omer Šišmanoglu (slobodan igrač), Gohan Inler (slobodan igrač).

BAŠAKŠEHIR

Došli: Kerim Fraj (Birmingem), Eljero Elija (Fajenord), Atabej Čiček (Bandirma), Gael Kliši (slobodan igrač), Tonaj Torun (slobodan igrač), Melvut Erdinč (slobodan igrač), Mert Gunok (slobodan igrač), Orelijan Šeđu (Galatasaraj), Gohan Inler (slobodan igrač), Manuel da Kosta (slobodan igrač).

Otišli: Čengiz Under (Roma), Čenk Sahin (St. Pauli), Ufuk Čejlan (slobodan igrač), Samuel Holmen (slobodan igrač), Cenk Alkilič (slobodan igrač), Rajko Rotman (slobodan igrač), Genčer Cansev (slobodan igrač), Atabej Čiček (slobodan igrač), Ferhat Ozorun (slobodan igrač), Doka Maureira (slobodan igrač), Bekir Itegun (slobodan igrač).

FENERBAHČE

Došli: Nabil Dirar (Monako), Matje Valbuena (Lion), Maurisio Isla (slobodan igrač), Mehmet Ekiči (slobodan igrač), Karlos Kameni (slobodan igrač).

Otišli: Simon Kjer (Sevilja), Emanuel Emenike (Olimpijakos), Hakan Činemre (Goztepe), Bajkan Šimšek (Sakarja), Ertugrul Taškiran (slobodan igrač), Volkan Šen (slobodan igrač).

GALATASARAJ

Došli: Junes Belanda (Dinamo Kijev), Badu Ndijae (Osmanli), Majkon (Sao Paulo), Fenando (Mančester Siti), Marijano (Sevilja), Bafetimbi Gomis (Svonsi).

Otišli: Bruma (Lajpcig), Lukas Podolski (Visel Kobe), Cenk Goen (Malaga), Salih Dursun (Antalija), Volkan Pala (Van Bujukšehir), Orelijan Šeđu (slobodan igrač), Karem Čališkan (slobodan igrač), Birhan Vatansever (slobodan), Sabri Sarioglu (slobodan), Vesli Snajder (slobodan), Berk Unsal (slobodan igrač).

ANTALIJA

Došli: Žan-Armel Drole (Peruđa), Žeremi Mene (Bordo), Salih Dorsun (Galatasaraj), Majkon (slobodan igrač), Joan Đuru (slobodan igrač), Ajdin Karabulut (slobodan), Rud Bofan (slobodan), Musa Nizam (slobodan igrač).

Otišli: Mbila Etame (slobodan igrač), Ramon Mota (slobodan igrač), Serdar Ozkan (slobodan igrač), Kenan Horić (slobodan igrač), Žan Makun (slobodan igrač), Amadaija Reni (slobodan igrač), Anil Koč (slobodan igrač).

TRABZON

Došli: Juraj Kucka (Milan), Burak Jilmaz (Peking Guan), Teo Bongonda (Selta), Kami Čorekči (slobodan igrač).

Otišli: Bahadir Gungordu (Ankara), Melih Kabasakal (146 Trabzon), Mehmet Ekiči (slobodan igrač), Furkan Tas (Arsin), Šavaš Čakir (1461 Trabzon), Abdulkadir Parmak (Adana), Muhamet Demir (slobodan igrač), Musa Nizam (slobodan igrač), Semih Karadeniz (1461 Trabzon), Zeki Javru (slobodan igrač), Junus Emre Čakir (1461 Trabzon), Ramazan Ovuč (Samsun), Ibrahim Demir (slobodan igrač), Oguzhan Ačar (slobodan igrač).

AKHISAR

DošlI: Migel Lopes (slobodan igrač), Alperen Babačan (slobodan igrač), Eran Ataseven (slobodan igrač), Paulo Enrike (slobodan igrač), Seržinjo (slobodan igrač), Elder Barbosa (slobodan igrač).

Otišli: Tolga Unlu (slobodan igrač), Rikardo Vaz Te (slobodan igrač), Abdulkadir Ozdemir (slobodan igrač), Alper Uludag (slobodan igrač), Žeremi Bokila (Kluž), Ozer Hurmači (slobodan igrač), Mervan Čelik (slobodan igrač), Kustodio (slobodan igrač).

GENČLERBIRLIGI

Došli: Burak Čolak (slobodan igrač), Serdar Ozkan (slobodan igrač), Soner Dikmen (slobodan igrač), Petar Škuletić (slobodan igrač), Elvis Manu (slobodan igrač), Aladin Okumus (slobodan igrač), Jildirim Mert Četin (slobodan igrač), Osman N'Dijaje (slobodan igrač), Zeki Javru (slobodan igrač), Dijalo Gudileje (slobodan igrač), Žailton Paraiba (slobodan igrač), Alper Uludag (slobodan igrač), Ahmet Ozek (slobodan igrač).

Otišli: Serdarkan Eralp (Hadžetepe), Nojan Oz (Hadžetepe), Džonatan Ring (Klamar), Ubejd Adijaman (Hadžetepe), Burak Čolak (Hadžetepe), Ajdin Karabulut (slobodan igrač), Ferhat Gurgulu (slobodan igrač), Aladin Okumus (Ankaraguču), Soner Dikmen (Hadžetepe), Serdar Gurler (slobodan igrač).

KASIMPAŠA

Došli: Džo Muriljo (Benfika), Samuel Eduk (Esperanse), Sijam Ben Jusef (slobodan igrač), Bernar Mensa (Atl. Madid), Trezege (Anderleht), Majkl Rangel (Žunior), Markus Nojmajer (slobodan igrač).

Otišli: Titi (slobodan igrač), Tunaj Torun (slobodan igrač), Andre Kastro (slobodan igrač), Vasil Božikov (slobodan igrač), Emirhan Emir (slobodan igrač), Ismail Ajaz (slobodan igrač), Turgut Sahin (slobodan igrač), Hamit Jildirim (slobodan igrač), Ajdin Jilmaz (slobodan igrač).

KONJA

Došli: Medi Burabija (Levski), Abdu Traore (slobodan igrač), Vilfred Moke (slobodan igrač), Patrik Kalgren (slobodan igrač), Imoh Ezekijel (slobodan igrač), Ferhat Oztorun (slobodan igrač), Savaš Polat (slobodan igrač), Musa Araz (slobodan igrač), Kan Ozdemir (slobodan igrač), Eren Albajark (slobodan igrač), Sertan Jegenoglu (slobodan igrač).

Otišli: Rijad Bajić (Udineze), Jagoš Vuković (Olimpijakos), Beri Daglas (Vulverhempton), Mudžahit Džan Akčaj (Konja Anadolu Selčuk), Mark Kibong Mbamba (slobodan igrač), Kaja Tarakči (slobodan igrač), Redžep Ajdin (Giresun), Emre Džan Atila (Kona Anadolu Selčuk), Ali Dere (slobodan igrač), Dimitar Rangelov (slobodan igrač), Abdulkerim Bardakči (Samsun), Mehmet Uslu (slobodan igrač), Džan Demir Aktav (slobodan igrač), Sertan Jegenoglu (Konja Anadolu Selčuk), Alban Meha (slobodan igrač).

KARABUK

Došli: Hamidu Traore (slobodan igrač), Ferhat Gorgulu (slobodan igrač), Geogrge Grozav (slobodan igrač), Čaglar Sahin Akaba (slobodan), Gabrijel Torže (Ahmat), Jolču Mansiz (slobodan igrač).

Otišli: Erkument Kafkasjali (slobodan igrač), Abdu Traore (slobodan igrač), Anil Sahin (slobodan igrač), Mahmut Akan (slobodan igrač), Hakan Aslantas (slobodan igrač), Ajkuz Ozer (slobodan igrač), Ermin Zec (slobodan igrač), Marijus Alekse (slobodan igrač), Jonuc Neagu (slobodan igrač).

ALANJA

Došli: Remi Riju (Nant), Janis Manijatis (slobodan igrač), Čenk Alkilič (slobodan igrač), Mbilja Etame (slobodan igrač), Jusuf Čoban (slobodan igrač), Fabris N'Sakala (slobodan igrač), Velinton (slobodan igrač).

Otišli: Alisan Šeker (slobodan igrač), Gokaj Iravul (Samsun), Erhan Kartal (slobodan igrač), Vilde Donald Gerije (slobodan igrač), Deniz Vural (slobodan igrač), Ismail Aisati (slobodan igrač).

OSMANLI

Došli: Serdar Gurler (slobodan igrač), Ali Ozgun (slobodan igrač), Hasan Kilič (slobodan igrač), Ahmet Ejup Turkaslan (slobodan igrač), Ozer Hurmači (slobodan igrač), Andreas Makse (Nordsjeland).

Otišli: Badu Ndijaje (Galatasaraj), Erdar Klisčaslan (slobodan igrač), Okan Bajdemir (Burgsas), Ahmet Kesim (Gazijantep), Džaner Ariči (Giresun), Pjer Vebo (slobodan igrač).

KAJZERI

Došli: Fernando Boldrin (FCSB), Silviju Lung (Astra), Kristijan Sapunaru (Astra), Dejan Meleg (Vojvodina), Asamoa Đan (slobodan igrač), Tijago Lopes (slobodan igrač), Šamil Činaz (slobodan igrač), Atila Turan (slobodan igrač), Gonzalo Espinoza (slobodan igrač), Čanberk Ajdin (slobodan igrač), Erdal Ozturk (slobodan igrač), Žofri Bia (slobodan igrač), Stefan Bađi (Anderleht), Omer Kandemir (slobodan igrač), Erkan Kaš (slobodan igrač), Oguzan Berber (slobodan igrač).

Otišli: Laris Mabijala (slobodan igrač), Furkan Jaman (slobodan igrač), Alan Traore (slobodan igrač), Mert Iliman (slobodan igrač), Efe Ozarslan (slobodan igrač), Samba Sou (slobodan igrač), Umut Šonmez (slobodan igrač), Kubilan Šonmez (slobodan igrač).

BURSA

Došli: Emanuel Badu (Udineze), Ozan Kokču (slobodan igrač), Berat Žonatan Utabaši (slobodan igrač), Titi (slobodan igrač), Bariš Jardimči (slobodan igrač), Mikel Agu (Porto), Vilijam Trost-Ekong (slobodan igrač).

Otišli: Tomaš Sivok (slobodan igrač), Jaja Sane (slobodan igrač), Šamil Činaz (slobodan igrač), Okan Kodžuk (Istanbul), Mert Gunok (slobodan igrač), Boban Jović (Slask), Bunjamin Kašal (slobodan igrač), Erdem Ozgenc (slobodan igrač).

SIVAS

Došli: Aruna Kone (slobodan igrač), Vitali Đakov (slobodan igrač), Hakan Bilgič (slobodan), Muhamet Demir (slobodan igrač), Auremir (slobodan igrač), Mert Hakan Jandas (slobodan igračI, Džem Ozdemir (slobodan igrač), Serhio Ročet (slobodan igrač), Elderson (Monako), Hasan Turk (slobodan igrač), Matijas Bjarsmir (slobodan igrač).

Otišli: Umut Karal (Kastamonu), Ibrahim Ozturk (slobodan igrač), Adem Kočam (slobodan igrač), Hasan Hatipoglu (slobodan igrač), Fatih Čiplak (Sivas Beledije), Jigit Inčedemir (slobodan igrač), Gokan Šuzen (slobodan igrač), Alper Dogan (Duzdže), Burhan Ešer (slobodan igrač), Šafa Jildirim (slobodan igrač), Emre Ozturk (slobodan igrač), Ahmet Džebe (slobodan igrač), Erkan Kaš (slobodan igrač), Čenk Šaritas (slobodan igrač).

MALATIJA

Došli: Naser Barazite (slobodan igrač), Kalid Butaib (slobodan igrač), Isam Čebake (slobodan igrač), Emanuel Dening (slobodan igrač), Isar Dija (slobodan igrač), Fabijen Farnol (slobodan igrač), Turgut Sahin (slobodan igrač), Ali Sisoko (slobodan igrač), Sinser Set (slobodan igrač).

Otišli: Vedat Kapurtu (slobodan igrač), Jakup Alkan (Jeni Ordu), Osman Firat (slobodan), Jigtčan Erdogan (slobodan igrač), Irfan Basaran (slobodan igrač), Sedat Agčaj (slobodan igrač), Sezer Ozmen (slobodan igrač), Taškin Čališ (Menemen), Mehmet Šak (slobodan igrač), Kamil Idžer (slobodan igrač), Šavaš Taga (slobodan igrač), Bubakar Dijaliba (slobodan igrač), Hakan Džanbazoglu (slobodan igrač), Semih Bejaz (slobodan igač), Ferhat Kiraz (slobodan igrač), Ostin Amutu (slobodan igrač).

GECTEPE

Došli: Hakan Činemre (Fenerbahče), Aksel Ngando (Bastija), Andre Kastro (slobodan igrač), Sabri Sarijoglu (slobodan igrač), Muhamed Enes Durmus (slobodan igrač), Selčuk Sahin (slobodan igrač), Joan Gufran (slobodan igrač), Omer Šišmanoglu (slobodan igrač), Oskar Skarione (slobodan igrač), Matje Pejberne (Lorijan), Rajko Rotman (slobodan igrač), Dogana Kilič (slobodan igrač), Beto (slobodan igrač), Kadu (Ponte Preta), Nagil Gilas (slobodan igrač).

Otišli: Goktug Bakirbas (Manisa), Džanberk Dilaver (Giresun), Feti Ozer (Hacetepe), Sinan Ozkan (slobodan igrač), Lokmar Gor (slobodan igrač), Emre Ajgun (slobodan igrač), Famusa Kone (Gabala), Ismail Kose (slobodan igrač), Mehmet Erdem Ugurlu (slobodan igrač), Gokan Karadeniz (slobodan igrač), Murat Akin (slobodan igrač), Žan-Žak Goso (slobodan igrač).

SUPER LIG 2017/2018.

TIM TRENER VREDNOST TIMA*

Bešiktaš Senol Guneš 119.600.000

Galatasaraj Igor Tudor 99.500.000

Fenerbahče Ajkut Kočaman 76.450.000

Bašakšehir Abdulah Avči 73.750.000

Trabzon Ersun Janal 68.450.000

Osmanli Bulent Ujgun 41.130.000

Bursa Pol Legven 40.180.000

Kajzeri Mesut Bakal 34.700.000

Antalija Riza Ćalimbaj 34.300.000

Konja Mustafa Rešit Akčaj 30.850.000

Goztepe Tamer Tuna 30.380.000

Genčlerbirligi Umit Ezat 26.900.000

Alanja Safet Sušić 26.780.000

Akhisar Okan Buruk 23.550.000

Kasimpaša Kemal Ezdeš 23.300.000

Karabuk Zoran Barišić 20.650.000

Malatija Erturul Saglam 15.850.000

Sivas Samet Ajbaba 15.080.000

* Procenjena vrednost prema Transfermarktu, sume su u evrima

PAROVI 1. KOLA

Petak:

20.45 Bašakšehir – Bursa

Subota

19.00 Akhhisar – Sivas

19.00 Genčlerbirligi – Karabuk

20.45 Alanja – Kasimpaša

20.45 Gectepe– Fenerbahče

Nedelja

19.00 Malatija – Osmanli

19.00 Trabzon – Konja

20.45 Bešiktaš – Antalija

Ponedeljak

20.45 Galatasaraj– Kajzeri

(FOTO: Action Images)