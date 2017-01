Kreni jako, završi još jače!

Prva četvrtina postala je trejdmark Radonjićeve Zvezde, a kako sezona odmiče i četvrta deonica sve više protiče u crveno-beloj dominaciji

Bila je ta priča o dominaciji Novak Đokovića prethodnih godina. Kako je toliko mentalno jak, da se toliko nalazi u glavama protivnika da već iz svlačionice vodi sa 1:0 u setovima. Potpuno neočekivano, u ovoj sezoni Crvena zvezda došla je na sličan stadijum. Ušla je u momentum koji traje sedam utakmica, Dejan Radonjić je napravio, realno - čudo, pa sada ovaj Frankeštajn ide po Evroligi i ruši sve pred sobom.

I kao što je to Novak činio u tenisu u prvom setu, sada Zvezda lomi protivnika već u prvoj četvrtini. Psihološki ulazi protiv CSKA, Reala, Fenerbahčea kao da je ona ta koja se pita i od koje sve zavisi. Ta prva deonica postala je Zvezdin “trejdmark”.

Uz odbranu - znak raspoznavanja.

Crveno-beli tigrovi spremni su da raskomadaju protivnika, puni energije zatvaraju sve prilaze košu, daju koševe u tranziciji, pa onda dolazimo u situaciju da gledamo tako moćnu ekipu poput Panatinaikosa kako gubi s 16:0 i prvi koš daje na 03:46 sekundi pre isteka prvih 10 minuta igre.

Što bi Branko Lazić rekao posle meča - malo je to i nerealno...

Ipak, kada imate tako dobar start onda je svakako mnogo lakše igrati u nastavku. Videlo se to u ovoj ubitačnoj seriji. Protiv prvaka Evrope Zvezda je imala 14 razlike posle 10 minuta igre! Na gostovanju Žalgirisu - takođe 14! Protiv Baskonije - 10. Protiv Zelenih sinoć - šest. A moglo da je bude i daleko više. Dakle, Zvezda već “iz svlačionice” ima prednost od pet do 10 poena.

Važnost ovih podataka vidi se i u činjenici da je recimo Zvezda u porazima od Olimpijakosa (u Atini), Žalgirisa (u Beogradu), Fenerbahčea (u Istanbulu) - gubila prvu deonicu.

U poslednjoj seriji velikih pobeda, samo je Makabi u Tel Avivu vodio protiv crveno-belih posle prve deonice (s 17:16), ali Zvezda je uspela da "preokrene" do kraja. I tu dolazimo do druge tačke dnevnog reda - završnica!

I tu se još jednom vidi stabilnost ovog tima koji raste iz meča u meč. Nisu tako davno bili porazi od Darušafake i Uniksa koji su se igrali na jednu loptu, kao i oni od prošlih sezona, a sada kao pokošeni padaju Fenerbahče, Makabi u Izraelu i Panatinaikos. Velikan do velikana.

Završnice su postale daleko sigurnije, tada Zvezda igra još bolje nego na početku, koncentracija je na još većem nivou, pa tako imamo situaciju da Makabi u Izraelu ne može da da KOŠ u poslednja četiri minuta, ili da Kuzmić rampom zaustavlja ponajboljeg centra u Evropi Ekpea Judoa. A za sve to najveći "krivac" je svakako Dejan Radonjić.

Njegov tim je postao najjači tamo gde je osporavan prethodnih sezona. To znači da su on, kao i Zvezda, pre svega pobedili, unapredili i nadogradili sebe.

A kada to uradite, onda vam drugi dođu kao “šetnja po parku”. Pa i oni najveći.

REZULTAT PRVE ČETVRTINE U POSLEDNJIH SEDAM MEČEVA

vs Real Madrid (kod kuće) - 20:19

vs CSKA (kod kuće) - 27:14

vs Žalgiris (na strani) - 21:7

vs Fenerbahče (kod kuće) - 23:23

vs Makabi (u gostima) 16:17

vs Baskonija (u gostima) - 25:15

vs Panatinaikos (kod kuće) - 20:14 (16:0 posle šest minuta igre)

