Krstajić: Da li sam ja sastavljao spisak? Poražavajuće pitanje...

"Čast i zadovoljstvo biće mi da nastavim saradnju sa momcima koji će igrati na Mundijalu. Ne opterećuje me to što sam vršilac dužnosti, mene su u Savez doveli Kokeza i Bunjevčević"...

Veličina slova A A A

Vršilac dužnosti selektora reprezentacije Srbije Mladen Krstajić odbacio je brojne spekulacije i poručio da je lično sastavljao spisak za prijateljske utakmice protiv Kine i Južne Koreje.

"Poražavajuće pitanje je da li sam ja sastavljao spisak... Svi znaju moj karakter iz Partizana kada sam bio igrač, a i funkcioner. Očekivao sam pritisak, život me nije milovao, navikao sam kada nešto "gori" da budem tu. Nemam opterećenje, nosim se normalno, kao što je slučaj bio kada sam igrao i bio reprezentativac. Kad dobijete poverenje morate da ga iskoristite", rekao je Krstajić na konferenciji za medije u Staroj Pazovi.

Prvi trening bez Muslina: Otkazala trojica

On se zahvalio predsedniku FSS Slaviši Kokezi i sportskom direktoru Goranu Bunjevčeviću na ukazanom poverenju da vodi ekipi na azijskoj turneji.

"Čast i zadovoljstvo biće mi da nastavim saradnju sa momcima koji će igrati na Mundijalu. Ne opterećuje me to što sam vršilac dužnosti, mene su u Savez doveli Kokeza i Bunjevčević, dok je Muslinov pomoćnik bio Gurenko. Ostali su iz stručnog štaba reprezentacije", odgovorio je Krstajić na pitanje zašto nije krenuo "stopama" Muslina.

On je otkrio da bi mladi golman Benfike Mile Svilar za sledeću akciju u martu naredne godine trebalo da debituje za A selekciju Srbije.

Za razliku od prethodnika, Krstajić je pozvao i debitanta Sergeja Milinković-Savića iz Lacija...

"Sergej je potvrdio svojim igrama u Laciju i mladoj reprezentaciji da će biti nosilac reprezentacije Srbije. Nisam se libio da ga pozovem. Kad neko sedi na ovom mestu odgovara za svoje postupke", rekao je Krstajić.

Reprezentacija Srbije u petak igra protiv Kine u Guangdžouu, a četiri dana kasnije u Busanu protiv Južne Koreje.

(foto: MN Press)