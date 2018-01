Krstajić i Đorović selektori za 20 godina! Nema mesta strancima u reprezentaciji, u Ligi nacija da budemo prvi

Goranj Bunjevčević nagovestio zadatke koje je FSS postavio pred novog kormilara državnog tima

Veličina slova A A A

Kina i Južna Koreja predstavljali su test. Položio je. Mundijal će biti pravi ispit. A kako god da se završi učešće na Svetskom prvenstvu, čelnici Fudbalskog saveza Srbije ubeđeni su da je Mladen Krstajić idealan selektor i da bi na poziciji glavnokomandujućeg na klupi državnog tima trebalo da ostane i posle turnira u Rusiji.

To poruku javnosti poslao je Goran Bunjevčević, sportski direktor FSS, najavivši da će Krstajić naredne sedmice i zvanično biti promovisan u naslednika Slavoljuba Muslina.

„Krstajić ima 50 utakmica za reprezentaciju. Igračkom karijerom i ponašanjem, obavljanjem funkcije sportskog direktora u Partizanu pokazao je da može da bude projekat Saveza na duge staze. Razmišljali smo i da li da angažujemo iskusnijeg trenera, koji iza sebe ima velike rezultate, ali nema idealnih kandidata, ni sigurnih pogodaka. To je pozicija za čoveka koji ume da vlada atmosferom i masama u datom trenutku. Krstajić ima ogromno poverenje čelnika FSS i igrača, čovek je renomiranog imena, od ugleda i reči“, predočio je Bunjevčević u razgovoru za Informer.

Prema njegovim rečima, Krstajić bi trebalo da ostane na klupi i posle Mundijala, na kome će naša reprezentacija i definitivno biti obučena u Puma opremu.

„Mladen je naše dugoročno rešenje. Smatram da u njemu i selektoru mlade reprezentacije Goranu Đoroviću imamo idealne modele ljudi koji će uspostaviti sistem i doneti srpskom reprezentativnom fudbalu kontinuitet odlazaka na velika takmičenja. Lično bih voleo da budu 20 godina selektori. Probali smo prethodnih godina i sa strancima i sa iskusnim trenerima, ali nikad nismo imali kontinuitet. Zato na SP želimo da potvrdimo dobru igru i rezultate iz kvalifikacija, ali i da se nadogradimo, kako bismo se plasirali na Evropsko prvenstvo 2020“.

Srbija prolazi grupu na Mundijalu - kvota 2,15

Bunjevčević je precizan dok govori o zahtevima koji će biti postavljeni pred Mladena Krstajića i našu selekciju narednog leta.

„Bio bih veoma zadovoljan kad bismo učinili ono što samostalna Srbija dosad nije - prošli grupu. Biće teško zadovoljiti zahteve javnosti i normalno je da navijači nemaju obavezu da budu realni, ali opšta je ocena ljudi iz sveta fudbala da je naša realnost to što smo se plasirali. Sve preko toga biće izvanredno“, završio je direktor Fudbalskog saveza Srbije.

SRBI - SRBIMA, NISAM ZA STRANCE

Tema je večita, ali je stav odgovornih na Terazijama godinama takav da prostora za eksperimentisanje nema, makar to bilo i egzotično pozivanje nekog stranog fudbalera da igra za reprezenatciju Srbije.

„Nisam za to. Iznosim lični stav, a da li sam u pravu - ne znam. Verujem da imamo dovoljno naših kvalitetnih igrača. Stranaca je sve više u raznim reprezentacijama širom Evrope i sveta, ali sam mišljenja da za Srbiju treba da igraju Srbi. Možda me neko nekad ubedi u drugačije“, pojasnio je Goran Bunjevčević.

PRVO MESTO U GRUPI U LIGI NACIJA

Odmah posle Mundijala, ove jeseni, kreće novoustanovljeno takmičenje - Liga nacija. Žreb grupa zajkazan je za 24. januar.

„Cilj je da kroz dobre rezultate budemo prvi u grupi, pa da prođemo među jače timove za naredni ciklus, ali i da obezbedimo još jednu mogućnost da se kvalifikujemo za EP kroz baraž. Za slučaj da nešto krene po zlu u kvalifikacijama. Kontinuitet je najvažniji, mi to nemamo decenijama. To je dug proces od nekoliko godina, ali napravili smo prvi korak“, dodao je Bunjevčević.

(FOTO: Star sport, MN Press)