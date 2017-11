Krstajić: Našli smo „žicu“ Ademu Ljajiću i dobili osam kandidata za Rusiju

„Od Kokeze i Bunjevčevića sam dobio potvrdu da sam uspeo“, kaže vršilac dužnosti selektora kome će taj prefiks, verovatno, biti ukinut

Veličina slova A A A

Posao urađen.

Ni Mladen Krstajić nije odoleo čarima Instagrama, pa je u te dve reči na popularnoj društvenoj mreži, ispod fotografije sa najbližim saradnicima, sabrao utiske posle azijske turneje na kojoj je predvodio reprezentaciju Srbije.

Prefiks vršilac dužnosti će mu, možda, biti ukinut posle provera sa Kinom (2:0) i Južnom Korejom (1:1), za koju je naslednik (privremeni, a možda i stalni) Slavoljuba Muslina ocenio da su poslužile svrsi.

„Ispunili smo cilj. Rekao sam i posle utakmice u Ulsanu, ponoviću sad: najbitnije je da su momci dobili šansu i da smo mogli da ih proverimo. Reprezentacija je dobila novih sedam, osam kandidata za Rusiju“, uveren je u razgovoru za Sportski žurnal nekadašnji štoper.

Isto kao što je uveren da može da vodi Orlove i na Mundijalu. Naravno, ako konačno DA kažu čelnici FSS.

„Nikad nisam bežao od odgovornosti. Mislim da imam snagu da mogu da odgovorim obavezama i odgovornosti iz razloga što sam bio tu godinu i po u stručnom štabu koji je i odveo reprezentaciju na Svetsko prvenstvo. Nikada nisam bežao od odgovornosti, posebno kad znam šta mogu da uradim“.

Posle neuspešnih pregovora sa Draganom Stojkovićem Piksijem i saznanja da trenerskih imena od autoriteta, stila, znanja i hrabrosti baš i nemamo u izobilju nikog ne bi trebalo da čudi ukoliko Mladen Krstajić bude naš predstravnik na žrebu mundijalskih grupa, 1. decembra u moskovskom Kremlju.

„Jedino što mogu da vam kažem jeste da sam dobio poverenje od predsednika Slaviše Kokeze i sportskog direktora FSS Gorana Bunjevčevića da u ove dve utakmice ostvarim ciljeve. Od njih sam dobio potvrdu da sam u tome uspeo. Sve ostale sepkulacije oko selektora nije na meni da komentarišem“, dodao je za Blic.

Osim rezultatskog, makar još jedan plus stoji pored imena Mladena Krstajića. A to je utisak da Adem Ljajić nikad ovako dobro nije igrao za državni tim kao na poslednje dve utakmice na kojima se i vratio u najjaču selekciju.

„Našli smo mu „žicu“. Adem je pravi momak. Tako je kod svakog igrača: neophodno mu je pronaći talasnu dužinu, prići na način koji njemu odgovara da bi shvatio da je deo tima. Atmosfera je temelj i najbitniji preduslov uspeha, jer se podrazumeva da kvalitet nije sporan“, kaže Krstajić za Žurnal, a za Blic dodaje još koju u vezisti Torina. „Igrali smo zajedno u Partizanu, odlično ga poznajem. Dao sam mu maksimalnu slobodu u fazi napada, a on je pokazao disciplinu u fazi odbrane. Opravdao je poverenje onako kako sam to od njega očekivao“.

O POZIVIMA KVARTERU IZ SUPERLIGE: ZAR JE TO SRAMOTA?

Posle provere sa Kinom, Mladen Krstajić je u reprezentaciju pozvao još četvoricu igrača iz Superlige (Đorđa Ivanovića iz Spartaka, Miloša Simonovića iz Napretka, Aleksandra Filipovića iz Voždovca i Nikolu Aksentijevića iz niškog Radničkog). Proputovali su „pola planete“, a samo je Aksentijeivć dobio priliku da debituje i to u nadoknadi susreta sa Južnom Korejom.

Vršilac selektorske dužnosti, pak, odgovara na kritike javnosti

„Da li je sramota dati šansu mladom fudbaleru iz Srbije? Pogotovo ako je među najboljim igračima i strelcima, ili bekovima, centralnim štoperima... Ne vidim šta je u tome loše. I ubuduće će dobijati šansu ako budem tu. I ako ne budem, dobijaće priliku, jer je to prirodno i jednostavno, to je politika Saveza“, kaže Mladen Krstajić.

NIJE FUDBAL NAUKA

Kao neko ko je igrao u Bundesligi, Krstajić je pristalica fudbala - unapred.

„Fudbal je, po mom mišljenju, igra koju ne bi trebalo kvariti. Fudbal je igra kojoj treba dozvoliti ono što donosi uživanje. Dozvoliti rizik i vratiti ga tamo gde je bio. Ne bi ga trebalo ubijati. Ispalo je da je fudbal nauka. Ne! Samo bi ga trebalo uskladiti sa savremenim napredovanjima“, dodao je selektor.

(FOTO: Star sport, MN Press)