Krstić i Partizan - izvodljivo je!

Izjava nekadašnjeg kapitena Orlova raspalila maštu navijačima Parnog valjka

Želja čelnika i stručnog štaba nije sporna, Nenad Krstić je zimus dobio poziv da ojača redove Parnog valjka, ali u tom trenutku to nije bilo izvodljivo zbog fizičkog stanja u kojem se nalazio iskusni centar, koji se oporavlja od teške povrede kolena.

Ipak, sledeće sezone bi i te kako moglo da bude izvodljivo, o čemu svedoče i reči nekadašnjeg kapitena reprezentacije Srbije za Glas Srpske.

"Pozvali su me tri dana pre isteka roka za registraciju igrača u ABA ligi i koliko god sam želeo da pomognem nije bilo realno da se vratim. Razgovarao sam sa svojim trenerom i doktorom i rekli su da je to neozbiljno, jer mi je potrebno vreme da pređem na drugi način rada koji bi me spremio za košarku. Da su zvali mesec ranije verovatno bih prihvatio ili ukoliko bi me pozvali sada za narednu sezonu, onda bi to bilo izvodljivo. I tada bih dobro razmislio, jer su mi doktori rekli da bih ozbiljno ugrozio zdravlje ako bi se još jednom desila ista stvar. Moram da mislim o normalnom funkcionisanju, kretanju i deci", kaže Nenad Krstić.

Krstić ponikao u Mašincu, a profesionalnu karijeru započeo je upravo u Humskoj, gde je odigrao tri sezone i osvojio tri šampionske titule i jedan nacionalni kup.

(FOTO: Star Sport)