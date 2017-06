Krug je zatvoren - Pariz je pao, kao i Novak

Srpski as nakon poraza od Tima gubi drugo mesto na ATP listi i možda pada čak na četvrto nakon više od sedam godina u Top 3

Pre godinu dana Novak Đoković je imao teniski, ma sportski svet pod nogama. Držao je sve četiri gren slem titule, bio praktično neponbediv, imao preko 16.000 ATP poena, sijao na vrhu. A onda se desilo čudo. U negatiovnom smislu naravno, pošto od kada je podigao prestižni i toliko željeni pehar na Rolan Garosu, čuveni "Kup musketara", krenuo je opad. Koji nikako da se zaustavi!

Porazom u četvrtfinalu naš teniser je praktično izgubio i drugu poziciju na svetskoj lestvici, a mogao bi u ponedeljak da osvane na četvrtoj, pošto bi mogli da ga prestignu i Rafel Nadal i Sten Vavrinka. Ako bude treći, to bi bilo prvi put od jula 2011. da nije među dva najbolja na svetu, a ako padne na četrvrtu poziciju vraćamo se na neka davna vremena i decembar 2009. kada je poslednji put bio van prve tri pozicije.

"Teško je komentarisati treći set. Ništa mi nije išlo, dok je njemu sve polazilo za rukom. . Mislim da je susret odlučen u prvom setu. Fakat je da ne igram ni blizu mom najboljem", izjavio je Đoković nakon poraza od Tima.

Jasno je da mu je u četvrtfinalu najveći protivnik bio on sam, ali i vetar sa kojim se inače dobro snalazi. Ovaj put delovalo je kao da nema dovoljno pre svega mentalne energije da se bori sa "bombama" momka iz Austrije. Analiza meča pokazuje da je u prvom setu bio bolji, ali da je ipak poklekao kada je bilo najvažnije. U preostala dva seta dominirao je Tim, naročito u poslednjem u kojem naš as nije uzeo niti jedan gem. A to se kod njega retko dešava (jednom u 984 meča mu se dogodilo da izgubi poslednji set meča 0:6, od Nišikorija u Bazelu 2011). Ovo mu je bio i prvi poraz bez osvojenog seta na gren slemovima od Vimbldonskog finala 2013. kada ga je savladao Endi Mari.

Sumnjamo da je razlog to što mu Andre Agasi prvi put nije bio u boksu u Parizu, ali deluje da ima neke veze. U svakom slučaju, Amerikanac će, ako i definitivno preuzme ulogu njegovog šefa stručnog štaba, morati mnogo da poradi na mentalitetu Srbina koji očigledno ima ozbiljnih problema.

