Kujperse, gde je penal za Dortmund? (VIDEO)

Borusija oštećena za udarac sa kreča

Umesto da je imao priliku da sa jedanaesterca dođe do gola i verovatno do vođstva, fudbaleri Dortmunda gube od madridskog Reala! I to sve zbog velikog previda holandskog sudije Bjorna Kujpersa!

Igrao se 14. minut utakmice, kada je Dortmund bio u izglednoj šansi da zatrese mrežu, na putu domaćina isprečio se Serhio Ramos koji je praktično na gol liniji igrao rukom i tako pomogao da se zaustavi protivnički napad.

Žalili su se fudbaleri Dortmunda, ali nije vredelo - Kujpers ne da nije video udarac rukom, nego uopšte nije hteo da ulazi u bilo kakvu raspravu. Pokazao je da se utakmica nastavi.

Nedugo zatim, Geret Bejl je zatresao mrežu Dortmunda...