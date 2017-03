Kukavice uvek završe zadnjicom u kanalu: Vaskrsenje Venecije pod Pipovom palicom

Tu je i nekadašnji Maradonin sportski direktor, a organizator celog skupa Džo Takopina

A tirarse sempre indrio se finise col culo in rio. Venecijanska poslovica. U slobodno prevodu: Ako ceo život živiš uplašen, završićeš zadnjicom u kanalu. Krilati lavovi više puta su se bućnuli. Pre manje od dve godine izgledalo je da će se udaviti u sopstvenim greškama. Međutim, danas, posle 29. kola u Legi pro, trećem rangu takmičenja u fudbalskoj piramidi Italije, Venecija je prva na tabeli, sedam stepenika ispred još jednog kalčo velikana Parme. Samo prvo mesto automatski donosi promociju, devet kola pre kraja Leoni Alati u sasvim su dobroj poziciji.

Uostalom. Predsednik Džo Takopina ne krije da Venecija ima najskuplji tim u Ligi pro i kategorički dodaje: “Nisam ovoliko uložio da bi dve sezone proveo u istom rangu“. Cilj energičnog gazde je jasan: Venecija ponovo u Seriji A. Venecija kakvu pamtimo iz vremena dok nas je oduševljavao Alvaro Rekoba.

A Takopina zna šta radi.

Sin italijanskih imigranata važi za jednog od najspsobnijih advokata u SAD. Branio je bejzbol zvezdu Aleksa Rodrigeza, repera Džej Zija, mafijašku princezu Viktoriju Goti, ubice, kriminalce... I zaradio ogroman novac.

Odavno mu je već fudbal na “čizmi“ omiljen biznis. Pre šest godina je u Romu doveo američke investitore i sa mesta potpredsednika bio jedan od ključnih ljudi u upravnom odboru. Bio je to prvi slučaj u kome su stranci preuzeli jedan italijanski klub. Roma je izabrana jer je njegov otac navijao za Vučicu kao dečak. Vrednost Vučice pre dolaska Takopine i njegovih saradnika bila js 130.000.000 evra. Sada je rimski klub procenjen na čak 500.000.000.

Još bolji posao Takopina je obavio u Bolonji koju je iz Serije B vratio u Seriju C, učetvorostručio joj cenu pre no što je otišao zbog svađe sa gazdom Džoijem Saputom. Sa odštetom od 3.500.000 evra doduše.

I onda se dosetio Venecije. Prodao je Bolonjine akcije kada mu ju situaciju u gradu čuvenom po kanalima i gondolama objasnio sekretar Fudbalskog saveza Italije Mauro Vladovič. Takopina je još jednom pokazao koliko je taktičan. Umesto da isplati ruske vlasnije - i njihove dugove u visini od 6.000.000 dolara - sačekao je da klub ode u stečaj i treći put u istoriji. Sve skupa, kasnije ga je izašlo tačno 6.700.000 miliona dolara. Plan je da se u klub investira još 19.000.000.

Nije, naravno, samo novac dovoljan, pa je Takopina oko sebe okupio ljude koji imaju ime na Apeninima. Ulogu sportskog direktora preuzeo je Đorđo Perineti, koji je ranije taj ili slične poslove obavljao u Napoliju (još dok je tamo bio Dijego Armando Maradona, baš mu je Perineti saopštio da je kažnjen zbog kokaina), pa Romi, u Juventusu sa Lučanom Mođijem, iz Serije B je u Seriju A odvodio Sijenu, Bari i Palermo. Istina, bio je i optuživan za nameštanje utakmica u drugoj ligi Italije, ali je Takopina kao advokat naučio da zažmuri na jedno oko ako mu to može doneti dugoročnu korist.

Već u prvoj sezoni Perineti je Veneciju uveo iz četvrte u treću ligu, a onda sasvim neverovatna vest. Samo godinu dana pošto je napustio kormilo u velikom Milanu ulogu dirigenta u Veneciji preuzima čuveni Pipo Inzagi.

“On je nas zvao. Kad mi je Perineti rekao prvo sam mislio da je u pitanju skrivena kamera“, objašnjava Takopina u kratkom filmu za Jutjub produkciju Kick, koja je objavljena i na Gardijanovom sajtu.

Dovoljno da nas zainteresuje da krenemo u “gugl potragu“ za dodatnim informacijama. Pa smo tako našli novinske tekstove koji Takopinu predstavljaju kao najbolje obučenog, najslatkorečivijeg i najvrednijeg advokata na Menhetnu, kao čoveka koji ostavlja utisak jahtom, maseratijem i panerai satom od 6.500 dolara, kao čoveka koji zna kako da zaradi za sve to.

Ali kako u Veneciji u kojoj je i izgradnja novog stadiona dugo predstavljala naizgled nerešiv problem zbog toga što je to ipak grad kome najviše nedostaje - suvo tlo?

“Fudbal i turizam - to je moj model. Pogledajte Čelsi, tamo 28 do 35 odsto mesta na tribinama zauzimaju turisti. Oni zarađuju na tome“, odgovara Takopina, koji je odmah ubedio hotele da, za procenat naravno, prodaju ulaznice turistima.

PRELAZZI: El Ćino i Venecija (VIDEO)

Uostalom, na stadion Pjerluiđi Penco (izgrađen 1913. godine, kapacitet bez montažnih tribina svega 7.500 mesta) uglavnom se dolazi čamcima, pa zaista može da se svrsta kao svojevrsna turistička atrakcija. A turista u Veneciji godišnje ima oko 20.000.000. Nije Takopina slučajno postao bogataš. Za šest nedelja po osnivanju odeljenja za prodaju navijačkih suvenira prodao je 1.000 dresova. Prethodne godine klub nije prodao nijedan. Prosečna poseta na stadionu porasla je na 5.000 po meču. Nije ogromna, ali jeste najveća u poslednjih 16 godina. Inače Italijani ne veruju previše bogatašima iz inostranstva. Mnogi su se navijači udaljili od kluba u poslednjih 15 godina. Imaju stanovnici Venecije i svojih problema sa nezaposlenošću, rastom nivoa mora... Ali sada se stidljivo vraćaju. Planirana je i izgradnja stadiona od 22.000 do 25.000 mesta.

Planirano je, dakle, vaskrsenje Venecije. Poslednji put je u Seriji A igrala 2002. godine. Ali ako ceo život živiš uplašen... Ma, nije ni bitno. Jer tu je Pipo. A taj se ničega ne plaši.

(FOTO: Youtube, via Kick)