Kumanovo rešenje problema je - 45.500.000 evra za igrača od 31 godinu!

Nudio je 70.000.000 evra za Dijega Kostu i izvisio

Potrošio je Everton prošlog leta blizu 160.000.000 evra na pojačanja, ali opet to nije bilo dovoljno. I opet su ostali bez glavne mete. Nisu doveli klasičnog centarfora što je bio Kumanov prioritet. Nisu našli čoveka koji će zameniti Lukakua...

Ronald Kuman je čekao do samog finiša prelaznog roka na Dijega Kostu. Bio je spreman da Plavcima plati neverovatnih 70.000.000 evra za Španca rođenog u Brazilu. Čelsi je prihvatio, ali je Kosta želeo samo u Atletiko i ništa drugo. Čelsi se nadao da će Španac popustiti pod pritiskom, ali je on istrajao, rizikovao da ne igra do januara i na kraju izboksovao transfer u Atletiko. A Everton je ostao bez neophodnog napadača...

Problem napadača nije rešen što se vrlo brzo osetilo na igrama Evertona. Karamele su poražene na polovini premijerligaških duela od početka sezone, postigle su samo četiri gola na šest mečeva, a u derbijima protiv Mančester Junajteda, Čelsija, Totenhema i Mančester Sitija su samo jednom zatresli protivničku mrežu! Kumanov zadatak je bio da napravi ekipu koja će smanjiti razliku u kvalitetu u odnosu na vodeće timove i koja će konačno da se izdigne izand proseka u kojem živi Everton već godinama. Bez vrhunskog golgetera je to nemoguće. Runi to više nije, Sandro Ramirez to nikad nije ni bio, a Umar Nijas je uprkos dva gola protiv Bornmuta i dalje na ledu kod Kumana i verovatno će biti prodat u januaru s obzirom da mu je poslednjeg dana prelaznog roka propao transfer u Kristal Palas.

Nijas će nekako krpiti situaciju do januara kada se očekuje da Kuman ponovo krene u lov na golgetera zvučnog imena, a poslednje vesti glase da će ponuditi 45.500.000 evra za Olivijea Žirua. Francuz je i tokom letnje pijace bio meta Evertona, ali su oni bili fokusirani na Kostu i rizikovali do poslednjeg momenta čekajući odgovor Španca. Sada Kosta više nije opcija, ali Žiru jeste. On je rezerva u Arsenalu posle dolaska Lakazeta i ne bi imao ništa protiv da bude udarna igla Evertona. A verovatno ni Venger ne bi imao ništa protiv da zgrne toliki novac za igrača koji ima 31 godinu.

