Kup Radivoja Koraća, drugi dan: Partizanov cilj je da prepliva Dunav, Mega pred dinamičnim izazovom

Branilac trofeja ide na Dimanik Miroslava Nikolića, dok Parni valjak ne bi trebalo da ima većih problema protiv ekipe iz Starih Banovaca

Prvi dan finalnog turnira Kupa Radivoja Koraća otkrio nam je imena prvi polufinalista. FMP Železnik i Crvena zvezda ukrstiće koplja u subotu od 17 časova, a pre toga petak je rezervisan za još dva četvrtfinalna okršaja.

Na parket dvorane Čair prvo će izaći košarkaši Mega Leksa i Dinamika (17.00, TV Arenasport), dok će od 19.30 na bojištu biti igrači Partizana i Dunava.

Izabranici Dejana Milojevića neće imati lak posao, jer će za rivala imati jedan od najboljih timova MOZZART Košarkaške lige Srbije - Dinamik.

Cele sezone aktuelni osvajač Kupa Radivoja Koraća traži sebe i identitet koji je izgradio prošle sezone. Filozofija je ostala ista, Megino gorivo su talentovani, mladi igrači vođeni kapitenom Radetom Zagorcem. Međutim, posle godine iz snova, došla je godina prepuna izazova, gde se mladi tim iz Sremske Mitrovice nije snašao.

Prošlosezonski uspeh, osvajanje Kupa i prolazak u finale Jadranske lige nakačili su ogromno breme na leđa igrača, a s obzirom na to da je dobar deo sastava izmenjen, nove snage nisu uspele da izdrže. Takođe, evropski izazovi u FIBA Ligi šampiona i nedostatak vremena za oporavak jeste došao kao dobra škola golobradim momcima da polako uče zanat surovog života profesionalca. Ali, to je ekipu dovelo do toga da se sada grčevito bori za opstanak.

"Pobede u poslednja dva meča u ABA ligi su nam pomogle da bar na kratko skinemo pritisak sa sebe po pitanju opstanka u regionalnom takmičenju. Iz tih razloga rasterećeniji i u dobrom raspoloženju putujemo u Niš, za koji nas vezuju lepe uspomene i gde smo prošle sezone osvojili naš prvi trofej. Idemo korak po korak, prvi protivnik je Dinamik koji je verovatno najbolja ekipa KLS-a. Imaju vrlo kvalitetan tim sa nekoliko izuzetno iskusnih igrača i odličnim trenerom Mutom Nikolićem. Kup je specifično takmičenje i nema prostora za bilo kakvo opuštanje. Verujem da ćemo uspeti da prikažemo kvalitetnu igru i da se plasiramo u polufinale", jasan je Milojević.

Mada su praktično svi igrači prijavljeni za utakmicu, još se ne zna da li će i ko igrati, zbog velikih problema sa povredama.

Opet, sve osim prolaska u polufinale bilo bi ravno senzaciji. Ekipa koju sa klupe vodi Miroslav Nikolić jeste drugoplasirana na tabeli MOZZART KLS, ali gledajući kvalitete dva sastava, opet je Mega u značajnoj prednosti. Ali, nikako ne treba potceniti klub sa Dorćola. Jer, u pitanju je prilično nezgodan sastav, u čiji sistem je ubrizgana filozofija "run&gun" košarke (trči i pucaj u slobodnom prevodu), što je često mač sa dve oštrice.

Jedno su utakmice u KLS, gde su protivnici ipak slabijeg kvaliteta, ali u ovako važnim utakmicama taktika sa dosta šutnutih trojki može doneti ogromnu radost, ali imati i kontra efekat. Treba se samo podsetiti kako je Vršac, kao najbolji i najefikasniji tim KLS prošao protiv ranjene Crvene zvezde.

Za deo raspucavanja biće zaduženi talentovani Andreja Stevanović i Aleksandar Tornjaski, ali i znatno iskusniji Aleksandar Radulović i Stevan Nađfeji. Pod koševima će komandovati dve veteranske kajle - dosad najkorisniji igrač Lige Kimani Frend, kao i već pomenuti Nađfeji. To donosi određeni balans u igri Dinamika, odnosno nekoliko skakačkih opcija i šansu da se iz ponovljenog napada stigne do poena.

No, ne treba zaboraviti ni Miloša Milisavljevića (došao iz Mege na pozajmicu) i Marka Čakarevića, koji iza sebe imaju iskustvo igranja Jadranske lige. Sve u svemu Dinamik nema loš tim i biće interesantno videti kako će se jedan novoformirani sastav, koji godinama ima ozbiljnu, uzlaznu liniju rasta i razvoja, snaći na parketu SC Čair.

Mega svakako ima sve potrebne elemente kako bi overila plasman u polufinale, dosta talentovanih igrača i iskustvo igranja velikih utakmica, ali Dinamik je taj koji bi mogao da bude opušteniji.

U susretu Partizana i Dunava ne bi trebalo da bude mnogo nedoumica. Parni valjak je u Niš stigao da osvoji pehar, dok je sastav iz Starih Banovaca tu da prikuplja veliko iskustvo u istorijskom nastupu na završnici Kupa. A to iskustvo značiće mnogo u kasnijim borbama za Superligu.

Aleksandar Džikić ni na Kupu neće imati ceo tim na broju, a na put ka gradu na Nišavi nije krenuo Kenan Karahodžić zbog povrede oka. Dobra vest je da je Frenk Robinson prijavljen, pa će Aleksandar Džikić imati mogućnost da razdeli minutažu i umanji potrošnju najvažnijih igrača.

Mada sve konce u rukama drži Partizan, dosta će zavisiti i od toga kako će Dunav ući u meč. Budu li igrači Mitra Ašćerića ušli u meč nervozno i sa previše respekta, crno-beli će imati još lakši put do finala. Opet, ako Partizan nametne svoj ritam, što se i očekuje, Dunav teško da će imati prostora za bilo kakav manevar. Četvorka Lazar Zorčić - Vuk Malidžan - Nemanja Nenadić - Nikola Vuković trebalo bi da ponese najveći teret na parketu.

Dunav - bajka koja teče!

Partizan je u poslednje vreme značajno podigao formu i popravio ritam igre, što je posebno značajno crno-belima bilo u nedavnom večitom derbiju protiv Crvene zvezde i plej-of sudaru sa Paokom u Solunu. Osim već standardnih Novice Veličkovića i Vila Hečera, Džikić je kao važnog igrača u napadačkoj rotaciji dobio i Vanju Marinkovića, koga je počela da "sluša" ruka. I Džamont Gordon se sve više privikava na uslove nove sredine, a njegova uloga će sve važnija biti u finišu sezone, kada se budu vodile najljuće borbe. Dok je Mihajlo Andrić kao džoker i konstantna pretnja iz senke.

Upravo zbog tog kontinuiteta i stabilnosti u sastavu, Partizan ima ogromnu prednost u odnosu na gotovo sve protivnike na Kupu, a jedino bi toliko čekani derbi u eventualnom finalu trebalo da odredi ko je u ovom trenutku na vrhu piramide.

Mada će dvorana biti ispunjena mahom navijačima Partizana, Dunav će takođe imati svoju podršku i to oko 300 najvernijih pristalica. To će svakako značiti timu Mitra Ašćerića da se malo opuste i u meč uđu sa znatno više elana.

Ali, nemoguće je videti da Dunav napravi senzaciju. Jeste u pitanju tim koji već godinama ide stepenik po stepenik i napreduje, ali razlika u kvalitetu jednostavno je prevelika u ovom trenutku.

Biće to veliko, možda i najveće iskustvo za pojedine igrače u timu, ali misli svih će verovatno već posle utakmice biti okrenute ka poteri za jednim od prva četiri mesta.

KUP RADIVOJA KORAĆA - ČETVRTFINALE

Petak:

17.00 Mega Leks – Dinamik

19.30 Partizan - Dunav

(FOTO: MN Press)