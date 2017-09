Kup Srbije: Zlatiborski šamar Nišlijama, dan za zaborav Voždovca i Radnika

Čak pet mečeva šesnaestine finala kupa završene penalima

Veličina slova A A A

Zlatibor iz Čajetine, Budućnost iz Dobanovaca i Inđija najveći su dobitnici u šesnaestini finala Kupa Srbije u fudbalu. Obe ekipe, inače članice Prve lige Srbije, eliminisale superligaše i plasirale se u osminu finala.

Zanimljivo, u sva tri slučaja to se desilo posle penala. Budućnost je na stadionu u Dobanovcima slavila sa 4:2 posle penala. U 90 minuta rezultat je bio 3:3. Dvostruki strelac za Voždovac bio je štoper Miloš Mihajlov, a zanimljivo je i to da su domaći do penala stigli izjednačujućim pogotkom u prvom minutu nadoknade. Kasnije je bela tačka ipaj bila srećnija za Budućnost.

Na utakmici u Inđiji nije bilo golova, ali je domaća ekipa posle penala sa 5:4 eliminisala Radnički iz Surdulice. Veliki uspeh fudbaleri Zlatibora, srpskoligaša, ostvarili su pobedom na svom stadionu Čajetini protiv drugog Radničkog, onog iz Niša. S obzirom da nije bilo golova u regularnom toku, pristupilo se izvođenju penala, a tu je domaćin bio uspešniji sa 7:6.

Inače, izvođenje penala obeležilo je ovu rundu masovnijeg domaćeg takmičenja. Na taj način je u superligaškom kup okršaju Mačva eliminisala Bačku. Golova nije bilo posle 90 minuta, a tim iz Šapca je na svom terenu trijumfovao penalima sa 4:2.

Mreže su u regularnom toku mirovale na stadionu u Gornjoj Varoši gde je Zemun dočekao Rad. Na kraju su Građevinari trijumfovali posle penala sa 6:5. Istim rezultatom nakon jedanaesteraca završen je i duel u Pirotu, gde je Radnički prošao dalje, a u regularnom toku bilo je 1:1.

Najubedljiviju pobedu dana ostvario je subotički Spartak koji je kao gost u Zubinom Potoku deklasirao Polet sa čak 8:1. Rutinski trijumf od 3:0 ostvario je Čukarički na gostovanju kod Jagodine.

Šesnaestina finala Kupa Srbije:

Budućnost Dobanovci - Voždovac 3:3, penalima 4:2

Dinamo Pančevo - Vojvodina 1:2 (1:1)

Inđija - Radnik 0:0, penalima 5:4

Jagodina - Čukarički 0:3 (0:2)

Javor - Sinđelić 2:0 (1:0)

Mačva - Bačka 0:0, penalima 4:2

Polet Ljubić - Spartak 1:8

Radnički NBG - Mladost 0:1 (0:0)

Radnički Pirot - Novi Pazar 1:1, penalima 6:5

Zemun - Rad 0:0, penalima 5:6

Zlatibor - Radnički Niš 0:0, penalima 7:6

19.00 Metalac - Proleter

11. oktobar:

Crvena zvezda - Dinamo Vranje

Sloboda - Borac

Bežanija - Napredak

Rtanj - Partizan